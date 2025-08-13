Chepa Candela: El Wilmer Ramírez echó fuego por la jeta

Suscríbete a nuestros canales

Wilmer Ramírez

¡¡¡Hello Darling´s!!! y como ya es costumbre, tradición, hábito, y manía, una vez más les digo: ¡presente! desde el rincón más leído, cotizado ¡y hasta temido! de este país y zonas circunvecinas, donde el chisme ¡caliente que quema!, se bate y rebate mejor que en ninguna otra parte... Así que pelen muy bien esos glaucos visores porque a la voz de ¡puuuyaaalooo, que va en bajada!, les bato que la mecha que encendió el WILMER RAMÍREZ ha dejado mucha tela para cortar y bastante agua para beber, en las últimas 24 horas; y es que tras sus fuertes declaraciones, en donde dejó ver que se fue de Venevisión, por malos tratos e irrespetos hacia su profesión, ese toma y dame ha sido el “pan de piquito” de curiosos, cercanos y afectos al canal de La Colina, donde la gran mayoría de los chismosos (¡diiigooo!) de los interesados, se preguntan: ¿Cuál o cuáles fueron los ejecutivos que le hicieron el ¡foh! al personaje en cuestión y lo llevaron a tomar semejante decisión?... Recordemos que hace un par de días, Venevisión armó un sarao donde citó a ejecutivos, artistas, allegados, y grandes celebridades, a sus instalaciones de la Avenida La Salle para que conocieran cómo quedó la transformación del Estudio 1 de dicho canal, estudio en donde se graba principalmente “Súper Sábado Sensacional”… Para la sorpresa de “tuttos” los presentes, los principales protagonistas del sabatino espacio, dígase: el Henrys Silva y el Wilmer Ramírez fueron los grandes ausentes… ¡No estuvieron allí! … ¡No fueron requeridos!... A lo que Wilmer comentó (a través de su red social de TikTok) que agarró senda tibiera por semejante desplante, y en consecuencia, les pintó un ave doméstica a todos los directivos de la televisora y marcó su milla en un solo pestañeo, haciéndoles ver que ahora es él, el que no los quiere ver ni en pintura… ¡Pero como ustedes saben, que las mejores pescas se logran cuando el río está bien revuelto! me enteré (sin querer, queriendo) que al también comediante venezolano ya le pusieron el ojo en La Tele Tuya, y como él maneja muy buenas relaciones públicas con los Altos Ejecutivos de dicho canal; ya estarían evaluando la posibilidad de darle una cordial bienvenida a su staff artístico y así demostrarle a Venevisión que ya dejaron de ser el canal número 1 de ¡éste país, tú país, mi país!... Que hay otras empresas que sí están produciendo y reconociendo la trayectoria de personalidades brindándoles espacios para contenidos de entretenimiento… Así que no les extrañe ver al “Tío Willy” por “acullá” en el canal de Mata de Coco dándose rico y delicioso…

Ninel Conde

Yyy variando el “parling” les bato que la NINEL CONDE conmovió a “tutta” su fanaticada cuando en una de las estaciones del Reality Show “La Casa de los Famosos México” demostró cómo se le agua el guarapo cuando de sus hijos se trata… En pleno cotilleo con sus compañeros de encierro la mujer comenzó a hacer pucheros y dijo que su mayor preocupación de estar allí en ese proyecto, es avergonzar a sus hijos… “No quiero estar cometiendo errores y que mis hijos vean que estoy haciendo algo mal”, dijo con la voz entrecortada y una lágrima asomada por su ojo izquierdo... ¿Será “verdura” este drama o le estará metiendo show a la cosa?... ¡Sabrá Pepé!... Lo único qué sí es seguro y notorio, es que el Abelito, es el que se está robando los corazones de ese programa de telerealidad…

Norkys Batista

Yyy si de competencias de este tipo se trata, ¿dónde me dejan la resistencia que ha demostrado la NORKYS BATISTA entre las filas del “Top Chef VIP”?... La actriz venezolana (que no es ninguna perita en dulce) ya observó que varios de sus compañeros le están haciendo el “feo” a sus espaldas, y olió que le están echando sal a muchas de sus heridas, con tal de verla fuera de la competencia… Ante ese “toma y dame” la criolla confesó: “hay muchos que me subestiman, pero no me voy a dejar” haciendo ver que cuando de perversidades se trata ella es experta en la materia, y si no me creen busquen en su hoja artística y notarán que ha sido protagonistas de grandes “bestsellers” de maldad; así que si la Norkys sigue como va, puede que llegue muy cerca de la gran final… ¡Adiós!

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube