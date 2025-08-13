Conciertos 2025

Cantante brasileño desata indignación: convierte a fan con acondroplasia en “atracción” de su concierto

Nattan enfrenta críticas por un episodio calificación como discriminatorio

Por Andrea Vera
Martes, 12 de agosto de 2025 a las 11:50 pm

Nattan, uno de los nombres más sonados de la escena musical brasileña, está siendo duramente cuestionado tras protagonizar un acto que muchos califican como una falta de respeto en pleno show.

El polémico episodio tuvo lugar en São Lourenço da Mata, en la Región Metropolitana de Recife. En medio de su actuación, Nattan invitó al escenario a una mujer con acondroplasia, con el micrófono en mano y frente a miles de espectadores, lanzó una propuesta que encendió la polémica: ofreció mil reales brasileños a cualquier hombre que se atreviera a besarla en vivo.

Cuando nadie aceptó al instante, el cantante decidió tomar el control de la escena: cargó a la joven en brazos, la levantó varias veces y la lanzó al aire, mientras el público reía y aplaudía. Finalmente, un camarógrafo subió y le plantó un beso apasionado, con Nattan grabando todo y celebrando el momento como si fuera parte del espectáculo.

“No somos un chiste”

La Asociación Brasileña de Enanismo (Annabra) reaccionó con un mensaje contundente: “No somos un chiste. Somos personas”. Para el organismo, lo ocurrido no solo expuso a la mujer en cuestión, sino que envió un mensaje ofensivo a toda la comunidad con acondroplasia, normalizando la ridiculización bajo la excusa del entretenimiento.

 

Miércoles 13 de Agosto - 2025
