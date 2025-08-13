¡Emocionante! Alleh y Yorghaki sorprenden con concierto y firma de autógrafos en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La Plaza Francia de Altamira, en Chacao, se llenó de música y entusiasmo la tarde de este martes 12 de agosto, cuando el dúo venezolano Alleh y Yorghaki ofreció un pequeño concierto seguido de una firma de autógrafos. La cita, organizada con el apoyo de Cultura Chacao, atrajo a decenas de seguidores que acudieron para compartir de cerca con los intérpretes de pop urbano.

Horas antes del evento, a través de sus redes sociales, los artistas prometieron una “sorpresa” a las primeras 100 personas que llegaran al lugar, lo que incentivó a sus fans a ocupar la plaza desde temprano. Durante la jornada, el público pudo disfrutar de interpretaciones en vivo de temas como “El ingeniero”, “Capaz” y “Una noche”, en un ambiente relajado y cercano, tal como se aprecia en un video publicado por Cultura Chacao en Instagram.

Entre canciones, los músicos se dedicaron a firmar discos, tomarse fotos y compartir anécdotas con sus seguidores. El encuentro sirvió también como antesala de sus conciertos programados para el 13 y 14 de agosto en la Concha Acústica de Bello Monte, en Caracas, donde presentarán oficialmente su más reciente álbum, La Ciudad, estrenado en diciembre de 2024 y que ya comienza a resonar con fuerza en la escena nacional.

