Fuego cruzado en Top Chef VIP: Celinee se le planta a Carmen Villalobos y le canta sus verdades

La concursante dominicana no se guardó nada y acusó a Carmen de no dejarla cocinar y ser “el pájaro que lleva la información”

 

Por Andrea Vera
Martes, 12 de agosto de 2025 a las 11:28 pm

En la más reciente emisión de Top Chef VIP, la tensión se desbordó entre los fogones cuando Celinee protagonizó un fuerte intercambio con Carmen Villalobos, conductora del reality. Lo que comenzó como una simple interacción de rutina, terminó convirtiéndose en un cruce de declaraciones que encendió las redes.

De la cordialidad a la confrontación

El momento incomodo comenzó con Carmen acercándose a la estación de Celinee para preguntarle si estaba lista para la ronda de eliminación. Sin embargo, la respuesta no fue agradable:

"Listísima, me preparé para esto, porque tú me tenías harta, en términos dominicanos, que no me dejabas cocinar", afirmó Celinee

Villalobos intentó explicar que no era ella quien tomaba esas decisiones, pero Celinee no cedió:

"Es que tú eres el pájaro que da la información..."

En medio de la tensión, Celinee, de malas ganas, le ofreció a Carmen probar el plato y ella aceptó, pero le respondió:

"Me lo estás zampando así como “tenga” —bromeó la conductora.

"Claro, ¿qué opinas?", replicó Celinee, segura de su trabajo.

Carmen, intentando suavizar el ambiente, halagó la comida diciendo que estaba muy buena mientras prosiguió asegurando que nada es personal, a lo que Celinee respondió con firmeza:

"No, yo sí lo tomé personal, porque yo no elegí estar en la eliminación. Voy a demostrarte de qué estoy hecha".

Martes 12 de Agosto - 2025
