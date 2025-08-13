¿Vuelve el amor? La sorpresiva aparición de Antonio de la Rúa en un concierto de Shakira en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

El nombre del argentino Antonio de la Rúa, expareja y antiguo mánager de la cantante Shakira, se ha hecho viral en las últimas horas, debido a que el abogado fue visto durante un concierto de la cantante luego de más de una década después de atravesar una polémica ruptura.

A través de las redes sociales, el hombre fue visto entre el equipo técnico del concierto de la colombiana en Los Ángeles, con acreditación de staff y acompañando a familiares de la artista.

Antonio de la Rúa y Shakira

Además, se hizo viral un video en el que Shakira volvió a cantar después de muchos años el tema Día de enero, canción dedicada a Antonio de la Rúa, confirmando así su cercanía de nuevo.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas sobre esta reconciliación.

