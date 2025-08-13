"Se está haciendo rico a costillas nuestras": Catherine Siachoque lanza acusación a Fernando Colunga

Suscríbete a nuestros canales

La actriz colombiana, Catherine Siachoque, quien actualmente comparte escenas con Fernando Colunga en la telenovela Amanecer, confesó que el actor mexicano es tan disciplinado en el set, que tiene una 'caja negra' para cobrar una 'multa' a sus compañeros cuando se equivocan durante una escena.

Durante una entrevista para Mezcal Entertainment, la colombiana mostró su gran admiración hacía su colega, pero habló de cómo era su trato dentro del set de grabación.

Catherine Siachoque habla de las "multas" de Fernando Colunga

"Es una gran persona, es un gran compañero, aplicado, es riguroso, en su estudio, en su preparación", dijo Catherine Siachoque sobre Fernando Colunga.

"Cuando uno va a trabajar con él tiene que estar diez veces más atento con todo porque él está en todo", agregó.

"Se está haciendo rico a costillas de todos nosotros porque tiene una caja negra, donde el que se equivoca, se le traba la lengua o se equivoca con una palabra o lo que sea, entonces tenemos que pagar como una multa", reveló la actriz.

"Al final, no sé qué se va a hacer con eso, pero todos, todos tenemos que pagar. Eso es como algo que tenemos con él: la caja negra de las equivocaciones", acotó Catherine Siachoque sobre las multas de Fernando Colunga.

"Usualmente, yo nunca me equivoco porque yo estudio muchísimo, pero ahora con el tema del apuntador, a veces, pues...", dijo sobre sus pocos errores. "¡No soy la que más ha aportado!, pero ¡no, no vamos a decir nombres!", añadió sobre los compañeros que han puesto más dinero en la caja de Colunga.

