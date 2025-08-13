¿Quién es Valeria Di Martino? La joven de 19 años que representará al Zulia en el Miss Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

El emblemático Teatro Baralt de Maracaibo fue el escenario donde Valeria Di Martino, de 19 años, se consagró como Miss Zulia 2025. La joven maracaibera, estudiante de medicina, cautivó al jurado con su porte elegante, seguridad y carisma, logrando la máxima distinción de la noche. El evento se desarrolló con un ambiente festivo, en el que se exaltó la cultura y belleza femenina del Zulia.

Reconocimiento de los medios

Durante la competencia, Valeria también obtuvo la banda de Miss Prensa, un galardón otorgado por representantes de los medios de comunicación, que resalta su conexión con la prensa y su capacidad para desenvolverse frente a las cámaras. Este reconocimiento la posicionó como una de las favoritas desde el inicio de la velada.

El próximo destino: Miss Venezuela 2025

Con su coronación, Valeria Di Martino se convierte en la representante oficial del estado Zulia rumbo al Miss Venezuela 2025, certamen que reunirá a las ganadoras de cada región. En los próximos meses, la joven iniciará su preparación para enfrentar el reto nacional, donde buscará destacar entre las concursantes de todo el país.

La nueva reina no solo tiene la responsabilidad de representar a su estado, sino también la oportunidad de proyectar su personalidad y formación académica en una de las plataformas de belleza más importantes de Venezuela.

