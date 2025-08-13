Suscríbete a nuestros canales

La polémica estalló este 11 de agosto durante la transmisión del programa de radio y televisión de Grupo Fórmula conducido por Maxine Woodside, junto a Vicky López quien comentaba la buena disposición que Cazzu había mostrado con la prensa en anteriores visitas a México, relatando que en ocasiones anteriores la habían visto atender a los reporteros “de ida y de regreso” en sus compromisos, la charla tomó un giro inesperado.

Maxine interrumpió para soltar una frase agresiva contra la artista:

“No pero ahora sí que ¿Fea y mala gente?..."

Vicky nerviosa dijo soltó una risa incómoda por el comentario lanzado sin filtros e irónico, pero las redes ya hicieron de las suyas al difundir el vídeo

¿A qué vino el comentario?

La discusión en el set surgió porque las presentadoras hablaron de las declaraciones de Cazzu al llegar a México, quien habló abiertamente sobre el acuerdo económico que tiene con Christian Nodal por su hija Inti, afirmando que “no considera justo” lo pactado, ya que los gastos de la niña son elevados.

Este comentario de la artista fue el detonante para que, en el programa, se abriera un debate sobre su actitud con la prensa y su postura en torno a la pensión. Sin embargo, las palabras de Woodside desviaron la conversación.

Hasta ahora, Cazzu no ha emitido una respuesta, pero sus seguidores han salido en su defensa, calificando el comentario como “fuera de lugar” y “una falta de respeto”.

Lo cierto es que, una vez más, Cazzu protagoniza titulares en México y esta vez por un enfrentamiento mediático

