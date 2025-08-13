¿Qué hay detrás de la salida de Caterina Valentino de FM Center? La parabólica de 2001 lo cuenta todo

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida periodista Caterina Valentino sorprendió al renunciar a FM Center, su casa por 29 años.

A través de un comunicado, la también locutora esgrimió "diferencias irreconciliables" y agradeció al público el acompañamiento durante casi tres décadas.

La parabólica de 2001 conversó con una fuente del circuito FM Center. Trascendió que uno de los puntos en disenso fue el horario al cual iría la también modelo.

"Ella hacía su programa desde Miami con su Comrex, tal y como lo hace Gladys Rodríguez en FM Center. Ella nunca dejó de hacerlo, siempre cumplió. Sobre la mesa estuvo la propuesta de cambiarle el horario de la noche y que una periodista de Venevisión la sustituyera de 5:00 pm a 7:00 pm".

Valentino inició como locutora en una guardia musical los fines de semana. Luego pasó a narrar las tres emisiones de FM Center y, en paralelo, ancló "Contigo", tras la salida de Raquel Lares.

La marca 2001 se comunicó con la animadora, quien agradeció las muestras de solidaridad, pero aclaró que no dará entrevistas sobre su renuncia al circuito radial.

