¡Se quiebran 29 años de relación! Caterina Valentino anuncia su salida de FM Center

Tras casi tres décadas de trayectoria en FM Center, Caterina Valentino sorprendió a su audiencia al anunciar su salida del circuito este miércoles 13 de agosto en horas de la mañana. En un comunicado difundido en sus redes sociales, la periodista explicó que la decisión responde a “diferencias irreconciliables” con la gerencia de producción.

Valentino, quien ha sido una de las voces más reconocidas de la radio venezolana, aseguró que se marcha “con la frente en alto” y con la satisfacción de haber entregado siempre lo mejor a sus oyentes, especialmente en los momentos en que más la necesitaban.

Una carrera marcada por la constancia y el reconocimiento internacional

A lo largo de sus 29 años de carrera, Caterina Valentino ha dejado una huella imborrable en el periodismo y la radio. Ha trabajado como corresponsal en importantes cadenas de América y Europa, recibiendo premios y reconocimientos por su labor. Su compromiso con la información y la comunicación le ha permitido consolidarse como una figura de referencia para varias generaciones de oyentes.

Como si fuera poco, Valentino también se ha dado a conocer en las redes sociales impartiendo modales de etiqueta con videos objetivos, posicionándose como un referente de la moda y la elegancia venezolana.

Gratitud y promesa de regreso

En su comunicado emitido a través de la plataforma X, la periodista agradeció a sus patrocinantes y, sobre todo, a la audiencia que la acompañó durante el tiempo compartido con la emisora y acotó:

“Pronto volveremos a encontrarnos al aire, en nuestra hermosa Venezuela”, prometió, dejando en claro que esta salida no representa un adiós definitivo, sino el cierre de un ciclo con la puerta abierta a nuevos proyectos.

Ya es oficial, Caterina Valentino cierra un capítulo emblemático de la radio venezolana, aunque desde ya su público se mantiene a la espectativa su regreso al aire.

