¡Orgulloso papá! William Levy hará debut con su hija Kailey en la pantalla grande: aquí los detalles

El actor cubano William Levy, quien pronto estrenará su nueva serie, Camino a Arcadia (ViX), que grabó el año pasado en Tenerife, España, junto a Michelle Renaud, se siente orgullo por un próximo proyecto.

Durante una reciente entrevista con People en Español, el famosos de 44 años, confesó que iniciará un nuevo trabajo junto a su pequeña hija de 15 años, Kailey, con quien compartirá créditos en una nueva película, marcando el debut de ella en la pantalla grande.

William Levy desea trabajar con su hija

“Empezamos a grabarlo el 15 de septiembre en España. Es un proyecto increíble, va a ser como el seguimiento de una película que acabamos de hacer y es con mi hija”, dijo emocionado William Levy a People en Español.

“Poder compartir con ella el set por primera vez eso es algo que estoy completamente emocionado”, aseveró. “El poder verme con ella en un set trabajando juntos eso va a ser muy lindo”.

Además, destacó que su hija “ya está estudiando sus líneas, está superemocionada”, señaló, y confesó que él no ha querido ensayar aún las escenas con ella "para no perder la magia de la primera vez".

“Para mí es la forma más correcta y más emocionante de hacer las cosas”, apuntó.

La película, de la que no se conocen mayores detalles, marcará el debut como actriz de la hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, quien a sus 15 años sueña con seguir los pasos de sus papás.

