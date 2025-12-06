Investigaciones

Mujer fallece al caer de un décimo piso con sus dos hijos pequeños: esto dicen las autoridades

Por Yasmely Saltos
Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 06:04 pm

Las autoridades en Madrid investigan las circunstancias que rodean la muerte de una mujer de 48 años, quien falleció este sábado tras precipitarse desde un décimo piso en un inmueble en la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal.

La mujer llevaba consigo a sus dos hijos, mellizos de 3 años, quienes resultaron con heridas de extrema gravedad.

 Estado de las víctimas

El suceso generó una inmediata movilización de los servicios de emergencia en la capital española.

 Los sanitarios del Samur-Protección Civil que acudieron al lugar confirmaron el fallecimiento de la mujer, de 48 año

Los dos niños, ambos de 3 años, fueron trasladados de urgencia con pronóstico muy grave.

Fueron ingresados en el Hospital Universitario 12 de Octubre y el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

Investigación de las autoridades

La Policía Nacional ha asumido la investigación del caso para esclarecer las circunstancias que llevaron a la mujer a tomar esta fatal decisión.

La Policía Nacional informó que, según las primeras pesquisas y la información disponible, se ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género.

En el dispositivo de emergencia intervinieron, además de la Policía Nacional, efectivos de la Policía Municipal de Madrid y los Bomberos de Madrid.

 

 

