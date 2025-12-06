Rescatan a mujer en la carretera Petare-Guarenas: esto pasó

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuadrante de Paz R-10 de Policia Municipal de Sucre (Polisucre), ubicados en la Parroquia Caucaguita en el estado Miranda, recibieron un llamado de alerta por parte de los residentes en el sector Araguaney, carretera Petare-Guarenas.

Según informaron en sus redes sociales, los ciudadanos alertaron sobre una mujer que se encontraba de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho con aparentes intensiones de atentar contra su vida.

Mujer en situación vulnerable

Al llegar al lugar, los agentes policiales se encontraron con una dama de 29 años de edad que se encontraba en medio de una crisis emocional profunda, y mediante un procedimiento especial lograron estabilizar la situación y garantizar su seguridad.

Este tipo de intervención subraya el rol esencial de los cuerpos de seguridad como agentes de primera respuesta ante cualquier tipo de emergencia, incluyendo aquellas que involucran la salud psicológica de los ciudadanos.

Una vez que la situación estuvo bajo control, se procedió a asegurar que la mujer recibiera la asistencia complementaria necesaria para su bienestar y seguimiento. "La escuchamos, le tendimos la mano y, literalmente, le dimos un abrazo. Esa conexión humana fue el puente de regreso a la razón, alejándola de una decisión terrible", escribieron en sus redes sociales.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube