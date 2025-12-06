Condenado a 30 años de prisión tras matar a su pareja: le disparó con un arma oficial

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP), logró la obtención de una sentencia condenatoria de 30 años de prisión contra Ronald Alfredo Gamboa por los delitos de Femicidio Agravado y Uso Indebido de Arma Reglamentaria.

El suceso tuvo lugar en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia, donde la víctima, identificada como Merly García, fue atacada por su pareja sentimental, Ronald Alfredo Gamboa.

¿Qué ocurrió en Valencia?

Según informó a través de sus redes sociales, el hecho estuvo motivado por celos. Bajo los efectos del alcohol, el sujeto utilizó un arma reglamentaria para propinarle un disparo en la región del abdomen a la ciudadana García, provocándole la muerte.

La información oficial, explica que la condena, emanada de un tribunal del estado Carabobo, representa la pena máxima prevista en la legislación venezolana y de esta manera destaca el compromiso de la institución con la protección de la mujer y la lucha contra la violencia de género.

