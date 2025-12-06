Captaban a menores de edad en Roblox y Counter Strike: red de abusos se extendió por varios estados de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Cinco jóvenes están acusados de dirigir una red de explotación infantil en línea, la cual captaba a menores de edad por medio de la plataforma Discord y en los populares juegos en línea Roblox y Counter-Strike: Global Offensive.

De acuerdo con los informes de las autoridades, los implicados coaccionaban a sus víctimas para que se grabaran en medio de actos sexuales.

Entre los detenidos figura Héctor Bermúdez, un hombre de 29 años y residente de Queens (Nueva York), conocido como “Fiasco”, formaba parte del grupo autodenominado “Greggy’s Cult” (“La Secta de Greggy”).

Captaban a niños en Roblos y Counter-Strike

Tanto Bermúdez como otros cuatro sujetos fueron acusados ante ​un el Tribunal Federal de Brooklyn. “Los acusados ​​y otros miembros de la Secta de Greggy encontraron víctimas en servidores de Discord o en plataformas de juegos como Roblox y Counter-Strike: Global Offensive”, escribieron los fiscales federales en documentos judiciales.

“Los acusados ​​traficaban prolíficamente con pornografía infantil, explotaban sexualmente a menores y lanzaban amenazas interestatales, tanto contra víctimas menores como adultas”, añadieron las autoridades.

El grupo estuvo activo entre 2019 y 2021 y coaccionó a niños de hasta 11 años, para explotar su estado de salud mental o situaciones familiares difíciles, publicó Daily News.

Los otros involucrados están identificados como David Brilhante (28), residente de San Diego (California), también conocido como “Knight” y “CS:GO”; Zachary Dosch (26) residente de Albuquerque (Nuevo México), alias “Moist Nigerian”; Rumaldo Valdez (22), residente de Honolulu (Hawaii), también conocido como “Duck”; y Camden Rodríguez (22) residente de Longmont (Colorado), alias “oHare” y “carroteater”.

Al parecer, estos delincuentes incitaron a los niños a participar en videollamadas, en las cuales los instaban a “participar en actos de degradación”.

Chantajeaban a sus víctimas con videos y amenazas

Posteriormente, la red de explotación grabó y tomó capturas de pantalla de esos videos, y los utilizó para acosar y amenazar a sus víctimas.

Los videos mostraban a las jóvenes víctimas mientras se humillaban y pedían perdón, a la vez que afirmaban ser “propiedad” de un miembro de la secta Greggy. Para ello, escribían los nombres de los miembros de la red en sus cuerpos o en un cartel hecho a mano.

Los conspiradores se referían a esa actividad como “firmas de autógrafos”. Asimismo, intentaron incriminar a sus víctimas adultas como pedófilos.

“A la víctima de 11 años le hicieron insertarse un objeto doméstico en el ano en directo en un Discord”, declaró la fiscal federal adjunta Antoinette Rangel.

De igual manera, instaron a algunas de sus víctimas a abusar de sus hermanos o suicidarse. Una de ellas fue inducida a tomar una sobredosis de medicamentos o a colgarse de un ventilador de techo.

Bermúdez, a quien los federales dicen también conocer como “Rogue” y “Diablo”, fue procesado el martes en el Tribunal Federal de Brooklyn. La jueza Cheryl Pollak ordenó su detención preventiva para que su abogado pudiera presentar una propuesta de fianza adecuada.

