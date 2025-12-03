Fatal accidente en Caracas: camioneta sin frenos arrolla a mujer de la tercera edad

Suscríbete a nuestros canales

Un accidente vial se registró en horas de la mañana de este miércoles, 3 de diciembre, en el municipio Sucre. Se trata de un choque ocasionado por una camioneta particular, la cual sufrió un desperfecto mecánico.

De acuerdo con el reporte de la cuenta de Instagram @tumototrafico, el hecho vial ocurrió derca de las 9:45 de la mañana, en la avenida Sucre de Los Dos Caminos, en Caracas.

Accidente deja una víctima fatal y daños en la avenida

Se pudo conocer que el vehículo particular presentó una falla en el sistema de frenos, la avería ocasiono que el conductor perdiera el control del automóvil y terminara por impactar contra un aviso de mobiliario vial, una señal de parada de Metrobús y un poste de luz.

De acuerdo con el informe del caso, la unidad fuera de control también habría arrollado a una ciudadana de la tercera edad, quien transitaba por la avenida.

Autoridades atendieron la situación

La víctima, quien perdió la vida como consecuencia del impacto, no ha sido identificada. Se espera información oficial por parte de las autoridades sobre las causas del suceso.

Se desconoce la identidad del conductor y si se encuentra bajo custodia de los organismos de seguridad.

Funcionarios de la Policía Municipal de Sucre se presentaron en el lugar de los hechos para atender la situación y cerrar el área, al a espera de los organismos encargados de realizar el levantamiento del cuerpo de la ciudadana fallecida.

