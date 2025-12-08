Copa de Portugal 2025-2026: juegos de la próxima ronda

Suscríbete a nuestros canales

Los fanáticos del fútbol portugués podrán disfrutar en Venezuela de los mejores partidos de la quinta ronda, transmitidos en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión. Los clubes más destacados de Portugal buscarán avanzar en una de las competiciones más prestigiosas.

Calendario de la quinta ronda de la Copa de Portugal

Miércoles 17 de diciembre: CS Farense vs SL Benfica – 4:45p.m.

CS Farense vs – 4:45p.m. Jueves 18 de diciembre: CD Santa Clara vs Sporting Lisboa – 3:45p.m.

CD Santa Clara vs – 3:45p.m. Jueves 18 de diciembre: FC Porto vs FC Famalicão – 4:45p.m.

vs FC Famalicão – 4:45p.m. Martes 23 de diciembre: Caldas SC vs SC Braga – 2:45p.m.

Todos estos encuentros podrán verse también en alta definición mediante las plataformas digitales SimplePlus, Intergo, Netuno Go y AbaTV Go, ideales para quienes deseen disfrutar la Copa de Portugal desde dispositivos móviles o servicios de streaming.

Si eres amante del fútbol europeo, no te pierdas esta emocionante fase del torneo. Sintoniza Meridiano Televisión los días 17, 18 y 23 de diciembre y vive toda la acción de la Copa de Portugal en directo.

Por Andrea Matos Viveiros

