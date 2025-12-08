Copa de Portugal 2025-2026: juegos de la próxima ronda

Los fanáticos del fútbol portugués podrán disfrutar en Venezuela de los mejores partidos de la quinta ronda, transmitidos en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión. Los clubes más destacados de Portugal buscarán avanzar en una de las competiciones más prestigiosas.
Calendario de la quinta ronda de la Copa de Portugal
- Miércoles 17 de diciembre: CS Farense vs SL Benfica – 4:45p.m.
- Jueves 18 de diciembre: CD Santa Clara vs Sporting Lisboa – 3:45p.m.
- Jueves 18 de diciembre: FC Porto vs FC Famalicão – 4:45p.m.
- Martes 23 de diciembre: Caldas SC vs SC Braga – 2:45p.m.
Todos estos encuentros podrán verse también en alta definición mediante las plataformas digitales SimplePlus, Intergo, Netuno Go y AbaTV Go, ideales para quienes deseen disfrutar la Copa de Portugal desde dispositivos móviles o servicios de streaming.
Si eres amante del fútbol europeo, no te pierdas esta emocionante fase del torneo. Sintoniza Meridiano Televisión los días 17, 18 y 23 de diciembre y vive toda la acción de la Copa de Portugal en directo.
Por Andrea Matos Viveiros
