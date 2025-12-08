GMSP y aseguradoras fortalecen su alianza estratégica

Suscríbete a nuestros canales

El Grupo Médico Santa Paula (GMSP) reafirma su compromiso de colaboración con el sector asegurador, destacando la excelente sintonía para garantizar una gestión fluida y un servicio de salud de alta calidad.

La Innovación al Servicio del Usuario

En un reciente encuentro con sus aliados aseguradores, el GMSP se consolidó como una plataforma de intercambio estratégico. El foco principal fue la optimización de la experiencia del usuario a través de la innovación.

En este marco, se presentó una charla sobre el potencial de la Inteligencia Artificial (IA) para automatizar y agilizar procesos, lo que promete un flujo de trabajo rápido e impecable entre el centro médico y las aseguradoras.

Sinergia Positiva y Confianza

Leopoldo Quintero Stolk, gerente general del GMSP, enfatizó el valor de esta sinergia y el crecimiento de la institución:

“Somos una organización joven, llena de energía, proyectos y cosas nuevas. Venimos creciendo de una forma muy sana y con buenos niveles de ocupación. Somos un aliado en el que pueden confiar, respaldados por la lógica de la seguridad, la confianza y el compromiso de hacerlo bien”.

Crecimiento Vinculado y Propuesta de Valor

Arturo González, gerente de Mercadeo y Comunicaciones del GMSP, resaltó la necesidad de un crecimiento conjunto y la propuesta de valor única de la institución:

Desarrollo Colaborativo: "Debemos ver qué productos y servicios podemos desarrollar en conjunto, cómo trabajamos en equipo".

Contención de Costos: El modelo de negocio innovador del GMSP está diseñado para contener costos e impulsar propuestas de valor.

Infraestructura Moderna: El GMSP es "la clínica más moderna recientemente construida en Caracas", destacada por su concepto cómodo, funcional y un esquema operativo que facilita el uso de las instalaciones por parte de un amplio cuerpo médico.

Compromiso de Excelencia

La comunicación constante entre el GMSP y sus aliados garantiza que todos los servicios médicos, desde diagnósticos sencillos hasta cirugías de alta complejidad, se gestionen con la mayor eficiencia, fortaleciendo la confianza en la calidad de la atención de salud privada.

Para concluir, el Grupo Médico Santa Paula, respaldado por su empresa matriz, Keralty, reitera su compromiso con la excelencia en la atención médica.

Contacto y Redes Sociales

Si desea solicitar citas, ser atendido o recibir más información sobre los servicios de alta calidad y la gestión eficiente que ofrece el GMSP, puede contactarlos a través de los siguientes canales:

Llamadas: 0500 CUIDATE (2843283) o (0212) 9176200

WhatsApp: Escriba al 0412 / 0422 / 0414 / 0424 / CLINICA (2546422)

Web: www.grupomedicosp.com

Redes Sociales: Busque @grupomedicosp en Instagram, Facebook, X, TikTok, Threads y YouTube.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial