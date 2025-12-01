EK lanza al mercado la UFORCE U10 PRO Highland

Suscríbete a nuestros canales

EK, Empire Keeway y su marca premium CFMOTO, celebran su lanzamiento número 19 del año con la llegada del UFORCE U10 PRO Highland. Este UTV (Utility Task Vehicle) marca un hito en la familia UFORCE, consolidando a CFMOTO en el segmento de vehículos utilitarios de primer nivel.

Características de Lujo y Potencia

El UFORCE U10 PRO Highland es una máquina lujosa y robusta, diseñada para los conductores más exigentes. Su ficha técnica destaca por:

Motor: Tres cilindros, 998 c.c., 88 HP.

Tracción: 4x4 con bloqueador de diferencial.

Confort: Aire acondicionado, vidrios eléctricos, sistema de sonido y pantalla con Car Play.

Funcionalidad: Apertura de parabrisas y elevación de batea eléctrica.

Alirio Plaza, gerente ejecutivo de comercialización de EK, destacó la ingeniería del modelo: “El nuevo motor tricilíndrico, sumado a la nueva transmisión CVT de manufactura propia, ofrece un funcionamiento mucho más suave en arranque y desplazamiento. Esto entrega la potencia de manera más lineal, garantizando una conducción sin igual”.

Disponibilidad y Red Comercial

Como modelo utilitario premium, el UFORCE U10 PRO Highland es la elección definitiva que combina rendimiento y potencia en los trabajos más exigentes.

Está disponible en colores Rojo Candy y Camuflado en los siguientes concesionarios de vehículos 4x4:

Caracas: Big Ranch Motors y JMC West.

Aragua: Motores Colonia Tovar.

Concesionarios EK con CFMOTO: Barinas, Caracas, San Cristóbal y Puerto La Cruz

Conoce Más sobre CFMOTO

La gama UFORCE de CFMOTO es reconocida por su gran potencia, confort y una caja de carga de gran capacidad con cabrestante.

Catálogo: Descubre todos los modelos disponibles en Venezuela en cfmoto-ve.com .

Descubre todos los modelos disponibles en Venezuela en . Redes Sociales: Para más información y atención personalizada, visita el perfil de Instagram @cfmoto.ve.

CFMOTO, marca de origen chino, demuestra la calidad de su ingeniería al participar en las máximas categorías del Campeonato Mundial de Motociclismo, Moto2 y Moto3 de MotoGP, desde 2022

