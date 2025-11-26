Central Madeirense celebra 76 años de historia y anuncia planes estratégicos

Suscríbete a nuestros canales

Central Madeirense, cadena de supermercados referente en el mercado venezolano, celebró su septuagésimo sexto aniversario con un exclusivo evento en MoDo Caracas. La velada conmemoró más de siete décadas de servicio ininterrumpido y sirvió como plataforma estratégica para presentar las proyecciones de crecimiento y los planes de la compañía de cara a 2026.

Con casi ocho décadas de operaciones, la marca se ha consolidado como un pilar fundamental en el sector food retail de Venezuela. Este aniversario simboliza una exitosa historia de adaptación, resiliencia y crecimiento sostenido, reafirmando el compromiso inquebrantable de la empresa con la calidad y el servicio de excelencia.

El evento contó con la participación de la alta directiva de la organización.

La Visión de Futuro

Carlos Pacheco, Gerente General de Central Madeirense, destacó la importancia de este hito y delineó la hoja de ruta para el futuro:

"Celebrar 76 años es un testimonio de la confianza que las familias venezolanas han depositado en nosotros. No solo miramos nuestro pasado con orgullo, sino que nos enfocamos con determinación en el futuro. Nuestros planes estratégicos para 2026 están orientados a la innovación, la expansión y el fortalecimiento de nuestra promesa de valor, asegurando que Central Madeirense siga siendo el aliado de confianza en cada hogar".

Lanzamiento de Campaña Institucional

En el marco de la celebración, la empresa presentó su campaña institucional titulada "Somos lo que llevas a casa". Esta iniciativa busca resaltar el vínculo emocional y el orgullo de formar parte de la vida cotidiana de los venezolanos.

Adriana Rivas, Gerente Ejecutivo Comercial, profundizó sobre el concepto detrás de esta nueva comunicación:

"Más que productos, llevamos bienestar, tradición y momentos a la mesa de los venezolanos. 'Somos lo que llevas a casa' refleja la pasión y el compromiso con el que trabajamos diariamente. Valoramos cada producto que colocamos en nuestros pasillos porque sabemos que su destino final es llevar una sonrisa y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Es un honor servir a cada familia venezolana con el compromiso de siempre".

El encuentro en MoDo Caracas reunió a aliados comerciales, medios de comunicación y colaboradores, quienes fueron testigos de la renovación del compromiso de Central Madeirense con el desarrollo del país, demostrando que, tras 76 años, la compañía sigue evolucionando para responder a las dinámicas del mercado y a las exigencias del consumidor moderno.

