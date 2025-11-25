Multimax sacude al mercado venezolano con su promoción de Black Friday

Suscríbete a nuestros canales

El empresario carabobeño Nasar Dagga anunció el lanzamiento de la promoción Black Friday de MultiMax, la multimarca más grande de Venezuela. La campaña promete precios especiales en múltiples categorías: tecnología, electrodomésticos, artículos para el hogar, juguetes y más.

El evento central de la semana estará enmarcado en una venta nocturna especial este jueves 27 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. en las tiendas Multimax para celebrar el tradicional “Viernes Negro”.

Sin embargo, las ofertas no son exclusivas de un solo día, sino que la empresa extendió los descuentos a toda la semana bajo la denominada "Black Week 2025". Esta venta especial comenzó el domingo 23 de noviembre y estará disponible en todas las sucursales del país hasta el próximo domingo 30 de noviembre.

Variedad de artículos en el Black Friday 2025 de Multimax

Las tiendas de MultiMax están preparadas para recibir a los clientes con una amplia variedad de artículos y precios de verdadero impacto. En el área de línea blanca, destacan las ofertas en neveras, lavadoras y secadoras.

Para los amantes de la tecnología, la multimarca ofrece rebajas en equipos de última generación, como los populares televisores LED, Smart TV y UHD 4K. Pero la promoción no termina allí: también hay descuentos en cocinas, batidoras, juguetes, muebles, lencería y artículos de innovación.

En la venta nocturna para celebrar el Black Friday, los clientes podrán disfrutar de una variedad de productos a precios más bajos y beneficios exclusivos. Para esto, las sucursales participantes cerrarán sus puertas a las 5:00 p.m. con el objetivo de preparar sus áreas de venta con un catálogo de promociones completamente nuevo.

A partir de las 7:00 pm, las puertas se reabrirán, dando acceso a los clientes venezolanos a una exhibición especial de ofertas disponible solo durante la venta nocturna. Es importante señalar que, al finalizar esta jornada, se retomarán los precios de la "Black Week".

Las tiendas que participarán en la jornada son: San Fernando (Apure), Barinas (Barinas), Barquisimeto Este (Lara), Cabimas (Zulia), Los Ilustres (Caracas), Charallave (Miranda), Ciudad Bolívar (Bolívar), Coro (Falcón), Costa Azul (Nueva Esparta), Cumaná (Sucre), El Vigía (Mérida), Guanare (Portuguesa), Guatire (Miranda), Lechería (Anzoátegui).

En la lista se incluyen: Los Cortijos (Caracas), Maracaibo 5 de Julio (Zulia), Maracay Global (Aragua), Maturín (Monagas), Mérida (Mérida), Morón (Carabobo), Paraguaná (Falcón), Propatria (Caracas), Puerto Ordaz (Bolívar), San Cristóbal 5ta Avenida (Táchira), San Felipe (Yaracuy), San Félix (Bolívar), Valencia Avenida Bolívar (Carabobo) y Valera (Trujillo).

Por otra parte, quienes asistan a esta venta nocturna en la tienda Multimax Valencia podrán disfrutar de la bienvenida a la temporada navideña, con el tradicional encendido del árbol de Navidad. Este evento que iluminará la Av. Bolívar Norte contará con música en vivo y actividades especiales.

PriorityMax

Por otra parte, con el pase PriorityMax, los clientes podrán disfrutar de una experiencia de compra más fluida durante la venta nocturna. Entre las ventajas que ofrece es la atención VIP y acceso anticipado a la tienda durante el Black Friday de MultiMax.

Entretanto, el CEO de Multimax, Nasar Dagga, informó que durante la venta especial, los clientes encontrarán productos de calidad de las marcas CLX, Samsung, LG, Condesa, Frigilux, Kucce, JVC, Daewoo Electronics, SJ Electronics, Vetrux, Oster, Black+Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire, White-WestingHouse; entre otras.

Encuentra más información sobre estos inigualables precios, visita el portal web oficial de la multimarca como: www.multimax.com.ve, o a través de redes sociales como @multimax, donde podrás enterarte sobre todas las novedades, futuras inauguraciones y promociones que Multimax tiene para ti.

