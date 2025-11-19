UMA, IESA y colegio los Arcos lanzan diplomado de emprendimiento

Suscríbete a nuestros canales

La Universidad Monteávila (UMA), en alianza estratégica con el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y el Colegio Los Arcos, anuncia el lanzamiento de un innovador diplomado en Emprendimiento e Innovación dirigido a estudiantes de cuarto y quinto año de bachillerato.

Este programa académico tiene como objetivo principal inspirar, formar y acompañar a los jóvenes en el proceso completo de creación de proyectos: desde la concepción de la idea hasta su presentación final. La iniciativa busca fortalecer el pensamiento emprendedor en una etapa crucial de desarrollo personal y vocacional.

Un Triángulo de Alianzas para el Alto Nivel

El diplomado ya ha comenzado con una primera cohorte de 23 estudiantes de cuarto año inscritos. La propuesta fue diseñada cuidadosamente por la UMA y el IESA, adaptando contenidos y utilizando metodologías pedagógicas especializadas para este público.

"Hemos formado un triángulo espectacular de alianzas entre Los Arcos, el IESA y nosotros para poder aportar a los estudiantes de bachillerato el mejor nivel y que puedan poner a producir sus ideas", expresó Gerardo Fernández, vicerrector académico de la Universidad Monteávila.

"Con este diplomado ellos pueden incluso empezar a pensar en una idea de emprendimiento comercial o social, llevarla a un plan de negocios y presentarla tanto a sus padres como a empresas interesadas”, acotó María José González, directora de Desarrollo Profesional de la UMA.

Contenido Clave del Diplomado

El programa tiene una duración total de 192 horas, distribuidas en seis módulos intensivos que abordan temas esenciales para el desarrollo de un proyecto:

Habilidades Blandas: Liderazgo, Autoconocimiento, Oratoria, Networking y Relaciones Públicas.

Metodologías de Innovación: Metodología de Innovación, Modelo Canvas.

Gestión y Negocios: Estrategia, Modelos de Negocio, Finanzas Iniciales, Estrategia de Costos y Marketing.

Este diplomado representa una valiosa oportunidad para que los estudiantes exploren sus intereses, desarrollen habilidades clave y definan su vocación profesional con una mirada innovadora y transformadora.

UMA: Oferta Académica

La Universidad Monteávila (UMA) ofrece actualmente las siguientes carreras de pregrado:

Comunicación Social

Administración de Empresas

Economía

Derecho

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Telemática

Ingeniería Informática en Ciencia de Datos

Ingeniería de Operaciones y Logística

Educación

Las clases se dictan en el Edificio Lomas del Sol. Las preinscripciones de pregrado para el período 2025-2026 están abiertas.

Para más información sobre las carreras y la oferta de desarrollo profesional, puede visitar la página web de la universidad: https://www.uma.edu.ve/.

