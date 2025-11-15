Multimax Maturín se reinventa con nuevo concepto

Suscríbete a nuestros canales

¡Multimax Maturín sorprendió con su nuevo concepto de tienda! Llevando precios especiales, más variedad, nuevas alianzas, invitados y una mayor selección en tecnología de la más alta calidad. La multimarca más grande de Venezuela reinauguró su sede en el estado Monagas, mejorando como nunca antes la incomparable experiencia de comprar en Multimax.

Durante dos días llenos de sorpresas, los visitantes disfrutaron de la nueva distribución y un piso de venta renovado en la sucursal de Multimax Maturín, que ahora, incorpora una nueva área desde donde pueden descubrir muebles increíbles, capaces de crear combinaciones asombrosas para el hogar.

“¡Muchas gracias a nuestro público monaguense por acompañarnos en la renovación de Multimax Maturín! Desde el corporativo CLX Group seguimos comprometidos con la innovación, brindándoles a los venezolanos todo lo necesario para que armen la casa de sus sueños. Con esta exhibición ampliada, esperamos darle a nuestra gente muchas más posibilidades, para que encuentren todo lo que buscan en un solo lugar y al mejor precio” expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Group.

Los precios especiales se mantendrán hasta este domingo 16 de noviembre en la tienda ubicada en el Centro Comercial Parque Morichal, avenida Raúl Leoni, antiguo Sigo, frente al Pedagógico. Visítanos y no te pierdas la oportunidad de adquirir los últimos avances tecnológicos del mundo junto a la multimarca líder del país.

Revive la experiencia de la reapertura de Multimax Maturín en redes sociales como @multimax, en Instagram y Facebook. Además, descubre todas nuestras promociones activas a través de su portal web www.multimax.com.ve; donde encontrarás todo lo que tenemos preparado para ti.