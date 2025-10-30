Expoforo Empresarial Venezuela Productiva 2030 concentró al sector público y privado: entregan premio a las mejores iniciativas

Suscríbete a nuestros canales

El Expoforo Empresarial Venezuela Productiva 2030, celebrada los días 22, 23 y 24 de octubre de 2025 en el Hotel Renaissance Caracas, se consolidó como un importante punto de encuentro que reunió a una amplia diversidad de actores de los sectores productivos del país.

El evento reunió a representantes del sector público, empresas privadas, gremios y cámaras empresariales, academia, emprendimientos y organismos internacionales, generando nuevas oportunidades de articulación, aprendizaje y cooperación para el fortalecimiento del tejido productivo nacional.

Más de 9 mil personas participaron en las diversas actividades del Expoforo, diseñadas pensando en el desarrollo productivo y sostenible del país.

Por su parte, el Foro Estratégico Multiactor, un pilar fundamental de la Expoforo Empresarial Venezuela Productiva 2030, fue un espacio de diálogo y colaboración.

¿Qué temas se trataron en el Expoforo Empresarial Venezuela Productiva 2030?

A lo largo de sus nueves paneles y con la participación de 82 panelistas de diversos sectores, incluyendo empresas, instituciones públicas, organismos de cooperación internacional, academia y gremios, se abordaron temas cruciales para el desarrollo productivo y sostenible del país, tales como:

Articulación productiva y desarrollo de proveedores nacionales.

Finanzas sostenibles, inversión de impacto y mercado bursátil.

Calidad: normas y certificaciones en empresas venezolanas.

Tecnología, innovación y digitalización para el desarrollo sostenible.

Eficiencia energética y energías renovables: perspectivas para Venezuela.

Incentivos y programas de desarrollo económico empresarial.

Ventajas competitivas y exportación: innovación e inteligencia de mercado.

Rentabilidad sostenible y crecimiento económico responsable.

Mujeres como agentes de cambio en el crecimiento inclusivo y sostenible.

Las discusiones se centraron en la promoción de capacidades locales, el impulso a la innovación y el fortalecimiento de redes colaborativas, siempre enmarcado en la visión de una Venezuela próspera y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Premio Nacional Venezuela Productiva 2030

En el marco del Expoforo Empresarial Venezuela Productiva 2030, recibieron 104 iniciativas provenientes de 16 estados del país y 16 áreas de acción nacional, que abarcan ámbitos como agua, educación, tecnología, energía, producción de café y cacao, reciclaje y salud.

Estos proyectos reflejan el esfuerzo conjunto de empresas e instituciones por generar soluciones sostenibles y fortalecer la productividad nacional.

Al mismo tiempo, demuestran una clara alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

De estas, siete iniciativas fueron reconocidas por su impacto y potencial: tres iniciativas recibieron el "Premio Nacional", dos de ellas fueron reconocidas en la categoría "hacia la sostenibilidad" y otras dos iniciativas fueron destacadas en la categoría "alianza público-privada".

Las iniciativas premiadas fueron: el Parque Social Manuel Aguirre, S.J. de la UCAB, enfocado en salud y desarrollo social; ProFuturo Venezuela de Fundación Telefónica Movistar, que promueve la educación digital; y Lata de Agua de Arqbiental LSB, dedicada al acceso a agua segura y la resiliencia hídrica.

El evento fue un encuentro con las máximas autoridades del Gobierno nacional, incluyendo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y varios ministros clave, con líderes del sector privado como los presidentes de FEDECÁMARAS y FEDEINDUSTRIA, además de representantes de organismos internacionales como el PNUD y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube