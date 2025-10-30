El Inameh confirma lluvias y descargas eléctricas en nueve estados

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) activa la alerta de lluvias para este 30 de octubre en nueve estados del país y advierte sobre chubascos con descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, en horas de la madrugada y la mañana, en la mayor parte del territorio nacional, se prevé cielo parcialmente nublado y zonas despejadas.

Sin embargo, habrá nubosidad generadora de precipitaciones en Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Durante la tarde y noche, el Inameh estima desarrollo nuboso con lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas en áreas de Bolívar, Amazonas, Sucre, Llanos Occidentales, Región Central, Cojedes, Falcón, Andes y Zulia.

¿Cuál es el pronóstico sobre la Gran Caracas?

Por otra parte, sobre la Gran Caracas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología espera cielo parcialmente nublado en la mañana, con algunas lloviznas al este de Miranda; a partir del mediodía, se espera aumento en la nubosidad acompañada de precipitaciones de intensidad variable, especialmente al final de la tarde.

Además, la situación general para las próximas seis horas prevé cielo parcialmente nublado alternando con zonas despejadas en la mayor parte del territorio nacional.

Así mismo, habrá formación de mantos nubosos acompañados de precipitaciones variables en áreas de *Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube