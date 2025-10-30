Gobierno

Cabello sobre la captura de sujetos vinculados a la CIA: Aprendieron a hablar español viendo novelas

Denunció que Leopoldo López y Voluntad Popular “están planificando falsos positivos y autoatentados”

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 11:30 pm
El vicepresidente de sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que los sujetos detenidos en el país y que están vinculados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) “han hablado de todo”. 

“Aprendieron a hablar español viendo las novelas”, indicó Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando”. 

Recordó que estos sujetos, detenidos el pasado fin de semana, pretendían llevar a cabo un plan de autoataque en sus naves militares que tienen posicionadas en Trinidad y Tobago, frente a las costas venezolanas. 

Sin embargo, agregó que dentro de sus operaciones de “falsa bandera” también estaba incluído montar “un campamento de drogas” en Venezuela.

Y con todo eso “justificar un nuevo Vietnam”, indicó Cabello, en referencia al conflicto armado entre el país del sudeste asiático y Estados Unidos (EEUU) durante la Guerra Fría. 

Dicho conflicto estalló en 1955 entre Vietnam del Norte teniendo como aliados a la Unión Soviética y China, y Vietnam del Sur, apoyado por EEUU y otras naciones anticomunistas; una larga guerra que culminó en 1975 con la victoria de las fuerzas comunistas.

Cabello denuncia 

Durante su programa, denunció que Leopoldo López y Voluntad Popular “están planificando falsos positivos y autoatentados” con el fin de “volver al centro del escenario”. 

“Aunque (...) López lo niegue, tras bastidores siempre ha conspirado contra María Corina Machado”, dijo Cabello. 

 

Miércoles 29 de Octubre - 2025
