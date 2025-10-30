Arriba a Venezuela un nuevo vuelo con niños repatriados desde EEUU: detalles aquí

Un total de 290 connacionales regresaron al país en un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos (EEUU).
Así lo informó el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en su cuenta de Instagram, donde precisó que entre los repatriados hay 239 hombres, 43 mujeres, 1 adolescente, 5 niñas y 2 niños.
Todos “recibieron la logística correspondiente donde se priorizó la atención integral al momento de su llegada al territorio nacional”, indicó la institución.
Aseguró que estas acciones forman parte de la política de seguridad ciudadana del Estado, bajo el marco de la Gran Misión Vuelta a la Patria.
Requisitos para ser beneficiario del Plan Vuelta a la Patria desde Bolivia
La Embajada de Venezuela en Bolivia coordina los detalles para este nuevo viaje, asegurando un retorno seguro y organizado para los interesados.
- Las personas que quieren regresar a Venezuela por esta vía deben contactar a la embajada en Bolivia y cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser ciudadano venezolano en el extranjero.
- Carta de exposición de motivos en la que se exponga de manera detallada el caso del ciudadano que será repatriado.
- En la carta deberá indicar: ubicación actual y número de contacto.
- Copia de la cédula de identidad o pasaporte del solicitante.
¿Qué hacer si el adulto está acompañado de un niño?
- Si el niño no posee cédula venezolana, deberá consignar una copia del acta de nacimiento del NNA (Niño, Niña o Adolescente).
- Si no es progenitor o representante legal, debe presentar una autorización de viaje del NNA.
- Si el NNA está acompañado por un solo progenitor, deberá tener autorización de viaje del otro padre o representante legal.
- Si ambos progenitores fallecieron, deberá presentar el acta de defunción.
Es importante señalar que, si el adulto o NNA, posee algún problema de salud o condición médica diagnosticada, deberá presentar informes actualizados que prueben la patología señalada con autorización de viaje por un médico.
