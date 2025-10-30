Arriba a Venezuela un nuevo vuelo con niños repatriados desde EEUU: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Un total de 290 connacionales regresaron al país en un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos (EEUU).

Así lo informó el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en su cuenta de Instagram, donde precisó que entre los repatriados hay 239 hombres, 43 mujeres, 1 adolescente, 5 niñas y 2 niños.

Todos “recibieron la logística correspondiente donde se priorizó la atención integral al momento de su llegada al territorio nacional”, indicó la institución.

Aseguró que estas acciones forman parte de la política de seguridad ciudadana del Estado, bajo el marco de la Gran Misión Vuelta a la Patria.