El pronóstico del Inameh revela sobre qué regiones lloverá en las próximas horas: aquí la lista

Para este miércoles 29 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reveló en su pronóstico las regiones en las cuales lloverá durante las próximas horas.

En ese contexto, en horas de la mañana se estima cielo poco nublado en la mayor parte del país.

Sin embargo, se exceptúan Amazonas, Apure, Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, donde tendremos zonas nubladas con precipitaciones variables.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Durante la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología espera un incremento progresivo en la cobertura nubosa, acompañada de lluvias o chubascos, algunos con actividad eléctrica ocasional.

De acuerdo con el pronóstico en áreas de Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia, así mismo, no se descartan precipitaciones dispersas en el Centro Norte.

Por otra parte, para la Gran Caracas, el Inameh estima que habrá escasa nubosidad en la mañana; sin embargo, en horas de la tarde se estiman zonas nubladas con lluvias o lloviznas dispersas.

Para las próximas seis horas, se prevé poca nubosidad en la mayor parte del territorio nacional; así mismo, se estima formación de mantos nubosos asociados a precipitaciones variables en zonas de Amazonas, Apure, Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

