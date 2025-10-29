Después del petróleo: este es el segundo producto más exportado por Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El camarón es el producto más exportado en Venezuela después del petróleo, así lo dieron a conocer representantes de Fedeindustria Carabobo.

Destacaron que el país está preparado para exportar otras proteínas y más orgánicas, ya que las autoridades nacionales junto a los distintos gremios del sector agroindustrial, trabajan en promover la producción de estos alimentos más sana, generando acciones para combatir enfermedades en los animales y garantizándoles una mejor nutrición, reseñó Unión Radio.

“Hay países que están exigiendo y quieren proteína animal de Venezuela por el tema orgánico. Tratamos de eliminar antibióticos o algunos aditivos sintéticos que causan problemas en la salud animal y por supuesto en la humana», explicó el vicepresidente de Fedeindustria Carabobo, Máximo Colmenares.

Consumo Nacional

Los productores aseguran que la proteína animal que más se consume en el país es la carne de pollo.

“La proteína avícola representa casi el 60% del consumo nacional. Ha aumentado el consumo y se pronostica que siga aumentando en lo que va de año. En el 2024 estábamos en 60.000 aves por turno y ahorita estamos cerca de 90.000 y finalizando el año cerramos si Dios quiere en 110.000”, dijo Kamil Albazi, productor.