FANB desmantela dos bases logísticas en estados fronterizos: incautan recursos claves usados por grupos TANCOL

En un operativo coordinado contra las redes del narcotráfico y los grupos armados irregulares, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reportó la destrucción de infraestructuras críticas en Apure y Amazonas.

A través de su cuenta de Instagram, el Comandante de la FANB, Domingo Hernández Lárez, informó que las acciones se desarrollaron como parte de la estrategia de la operación fronteriza "Neblina 25", movilizando unidades especiales de reacción y helicópteros de la Aviación Militar Bolivariana.

Operación fronteriza en Apure

En el estado Apure, específicamente en la parroquia El Elorza del municipio Rómulo Gallegos, una Unidad de Reacción Rápida (URRA) efectuó un patrullaje de seguridad que resultó en la localización de un campamento logístico utilizado por el narcotráfico.

La acción, apoyada por un helicóptero MI-17B5 y un Cougar AS 532, culminó con la inutilización de una aeronave Cessna 310 (siglas XBRED) utilizada para operaciones aéreas.

El operativo en la Finca San Felipe, Sector Capanaparo, también incluyó la destrucción de un vehículo Toyota chasis largo y un punto de observación de tipo hangar, que se encontraba camuflado en el bosque.

Material incautado en el campamento

El campamento destruido albergaba una cantidad considerable de recursos:

2.000 litros de Avegas para aeronaves de ala fija, 700 litros de gasolina y 500 litros de lubricantes.

Una tonelada (1.000 kg) de alimentos, dos bancos de paneles solares de 2.000 y cuatro paneles monocristalinos, lo que sugiere una estructura con capacidad para operar de forma autónoma.

Dos lavadoras automáticas, dos congeladores de 300 litros y un sistema de comunicaciones Motorola EP-200.

Destrucción de bases de grupos TANCOL en Amazonas

Bajo la Operación “Neblina 25” y en el marco de la O/F 19-25 “FTC. Orinoco”, la FANB desmanteló y destruyó dos casas logísticas empleadas por grupos TANCOL (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos) en el municipio Atures del estado Amazonas.

La acción fue ejecutada por la URRA de combate mixta Nro. 63, el pasado 28 de octubre de 2025.

De acuerdo con la información oficial, las estructuras servían como puntos de almacenamiento y tránsito. La primera casa logística incluyó la retención de un Toyota Land Cruiser (modelo 1992, placa AM464YA), junto con un arsenal que sumaba 70 cartuchos de calibres 7.62 mm y 5.56 mm, además de 20 chalecos tácticos, equipos de comunicación y bombonas de alta presión para gas. Se hallaron 38 panfletos alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La segunda casa logística reveló una incautación aún mayor de material de guerra y logístico:

126 cartuchos de calibres 762x51 mm y 5.56 mm, y dos cargadores de fusil.

30 chalecos tácticos, dos equipos de comunicación y 43 panfletos del ELN.

2.000 litros de gasolina, registrados y destruidos en el sitio.

Todo el material incautado fue registrado y destruido en el lugar, y el procedimiento se puso a la orden del Ministerio Público.

