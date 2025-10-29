Dinero

Dólar y Euro BCV para el 30 de octubre: así se cotizarán las divisas oficiales

Por Yasmely Saltos
Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 06:19 pm
Dólar y Euro BCV para el 30 de octubre: así se cotizarán las divisas oficiales

El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para el jueves 30 de octubre, presentando un leve aumento en el precio en comparación al cierre anterior. 

La moneda estadounidense se cotizará  en 221,74 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Mientras que el euro se tasa en 258,34 bolívares. 

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

 

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
México
Taylor Swift
Estados Unidos
Miércoles 29 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América