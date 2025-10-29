Maduro pide autorización al TSJ para quitar la nacionalidad a "cualquier vendepatria"

El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quitar la nacionalidad a "cualquier vendepatria" que apoye la invasión extranjera en el país.
“He elevado al Tribunal Supremo de Justicia una consideración constitucional en base al artículo 130 de la Constitución, para que a cualquier vendepatria que se sume a un ejército extranjero y pretenda invadir a Venezuela, el TSJ autorice proceder a quitar la nacionalidad y lo que se requiera, de acuerdo a la Constitución”, indicó el jefe de Estado, durante su visita a la comuna "De Cara Al Río" en el sector Brisas de Petare.
En tal sentido, condenó los llamados a invasión por parte de Yon Goicoechea y Leopoldo López, quienes, aseguró, “viven en mansiones en Madrid (...) en un barrio donde viven multimillonarios”.
Neutralizan naves
Durante su alocución, el primer mandatario informó que este miércoles la Aviación Militar Bolivariana interceptó dos aviones del narcotráfico.
“Hoy entraron dos naves del narcotráfico que venían del norte, y en el uso de nuestra ley de intercepción, cumpliendo todos los protocolos y respetando el derecho internacional, la Aviación Militar Bolivariana… pim, pum, pam”, indicó Maduro, durante su visita a la comuna "De Cara Al Río" en el sector Brisas de Petare.
“Dos aviones del narcotráfico para que respeten a Venezuela”, agregó el jefe de Estado, mencionando que el pasado lunes también interceptaron una nave.
