Maduro pide autorización al TSJ para quitar la nacionalidad a "cualquier vendepatria"

El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quitar la nacionalidad a "cualquier vendepatria" que apoye la invasión extranjera en el país.

“He elevado al Tribunal Supremo de Justicia una consideración constitucional en base al artículo 130 de la Constitución, para que a cualquier vendepatria que se sume a un ejército extranjero y pretenda invadir a Venezuela, el TSJ autorice proceder a quitar la nacionalidad y lo que se requiera, de acuerdo a la Constitución”, indicó el jefe de Estado, durante su visita a la comuna "De Cara Al Río" en el sector Brisas de Petare.