Venezolano presenta a Volkswagen nuevos diseños de carros para vender en el país: conoce los detalles

Un diseñador venezolano presentó a la reconocida marca de vehículos, Volkswagen, un nuevo diseño de autos para vender en el país.

Durante una entrevista en el programa de Unión Radio, 2+2, el diseñador venezolano reveló detalles al respecto.

Nuevo diseño para carros Volkswagen en Venezuela

Se trata del diseñador venezolano, Humberto Briceño, quien estudió Diseño de Carros en la universidad Politécnica de Valencia, en españa.

Briceño aseguró que actualmente está trabajando en un nuevo diseño de autos para vender en el país.

De acuerdo con la declaraciones de Briceño, "este mes he presentado un carro Volkswagen Cupra, un proyecto de la universidad y en este caso me fue bastante bien con la marca".

Asimismo, señaló que este proyecto consta de tres tipos, entre ellos se encuentran los modelos compacto, sedan y el 4x4, los más comunes en Venezuela.

"Venezuela tiene mucho potencial para este tipo de sector"

Briceño agrega que "Sí, es verdad que yo veo muchas debilidades, de buena manera, Venezuela tiene mucho potencial para este tipo de sector y será un proyecto de la primera marca de vehículos del país con diseño nuestro".

En este sentido, el diseñador de vehículos venezolano, resalta que buscan atraer nuevas inversiones tanto del sector público como el privado en este sector.

Cabe destacar que los vehículos en Venezuela constituyen el "segundo bien más cotizado", luego de la vivienda.

Y espera que con este proyecto, los conductores puedan adquirir un vehículo con diseño venezolano, buen diseño y aparte de eso con tecnología china y nanotecnología de otro proveedor de plataformas.

