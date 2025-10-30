Maduro pide precio justo para este producto usado en la construcción: No pueden estar robando

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles "ponerle precio justo" al cemento que se produce en el país.

Durante una jornada de trabajo en la ferretería comunal de la Comuna 'De Cara al Río', el mandatario aseguró que "no pueden estar robando con el cemento que produce el pueblo".

Precio justo al cemento venezolano

De acuerdo con las declaraciones del presidente Maduro, el cemento que produce el pueblo venezolano no debe tener su sobreprecio en el mercado nacional.

“Aquí está el saco de cemento, hay que ponerle el precio justo porque este cemento lo producimos nosotros", aseveró el mandatario.

Agregó que "no pueden estar robando con el cemento que produce el pueblo y la nación venezolana".

Adicionalmente, advirtió a los especuladores: "Atención ladrones, vamos por ustedes. Basta de estar especulando con el precio del cemento, ya basta, no puede ser”.

Programa para atacar la especulación

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, reveló los avances en el programa para hacerle frente a la especulación de precios del cemento.

En este sentido, Rodríguez detalló que se trata de un plan Ferreterías Comunales que tiene el objetivo de eliminar los sobreprecios que implementan los vendedores intermediarios.

"Presidente, en esta ferretería comunal, como usted lo ha dicho, está un equipo completo, Comercio Nacional, Emprender Juntos, Comunas", explicó la vicepresidenta.

Asimismo, aseguró que un total de 80 ferreterías comunales ya se desplegaron para asegurar el acceso a los materiales de construcción de cara a la temporada decembrina.

