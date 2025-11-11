Ridery Tracknote 2025 impulsa el crecimiento empresarial en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Más de 200 empresas (pequeñas, medianas y grandes) asistieron a la primera edición de Ridery Tracknote 2025, un evento B2B diseñado para presentar el ecosistema tecnológico de movilidad de la empresa venezolana y facilitar la transformación empresarial del país.

El encuentro fue un punto de networking estratégico donde los líderes empresariales descubrieron nuevos servicios, innovaciones y concretaron oportunidades de negocio. El objetivo principal es ayudar a las organizaciones a moverse más rápido, operar con mayor eficiencia y crecer con visión de futuro.

Soluciones integrales para el futuro

Ridery Tracknote 2025 ofreció a los asistentes un conocimiento de primera mano sobre las soluciones integrales de la empresa, que combinan:

Movilidad

Logística

Publicidad

Servicios orientados al bienestar de los colaboradores.

Las ponencias estuvieron a cargo de Gerson Gómez (CEO & Founder), Chavi Estrada (COO & Co Founder), Alejandro Seif (Gerente Comercial) y Gustavo Oliviero (Head de Ads).

"Ridery Tracknote significa mejor movilidad de personas y productos, mover el futuro y convertir la tecnología en oportunidades de negocio. Estamos muy orgullosos de los grandes pasos que hemos dado... Con este evento, queremos ser ese respaldo y esa mano amiga de todas las empresas que hacen vida en el país", expresó Gerson Gómez, CEO & Founder de Ridery.

Ridery 360: el ecosistema de servicios

La startup venezolana dio a conocer todas las verticales de su negocio y cómo se integran para satisfacer las necesidades de los venezolanos y mejorar la productividad empresarial, sustentadas en sus valores de pasión por Venezuela, espíritu emprendedor y vocación de servicio.

Todos estos servicios están disponibles en la plataforma integral Ridery 360, que ofrece acceso al ecosistema de forma amigable, accesible y escalable: