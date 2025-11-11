Ridery Tracknote 2025 impulsa el crecimiento empresarial en Venezuela

Más de 200 empresas (pequeñas, medianas y grandes) asistieron a la primera edición de Ridery Tracknote 2025, un evento B2B diseñado para presentar el ecosistema tecnológico de movilidad de la empresa venezolana y facilitar la transformación empresarial del país.
El encuentro fue un punto de networking estratégico donde los líderes empresariales descubrieron nuevos servicios, innovaciones y concretaron oportunidades de negocio. El objetivo principal es ayudar a las organizaciones a moverse más rápido, operar con mayor eficiencia y crecer con visión de futuro.
Soluciones integrales para el futuro
Ridery Tracknote 2025 ofreció a los asistentes un conocimiento de primera mano sobre las soluciones integrales de la empresa, que combinan:
-
Movilidad
-
Logística
-
Publicidad
-
Servicios orientados al bienestar de los colaboradores.
Las ponencias estuvieron a cargo de Gerson Gómez (CEO & Founder), Chavi Estrada (COO & Co Founder), Alejandro Seif (Gerente Comercial) y Gustavo Oliviero (Head de Ads).
"Ridery Tracknote significa mejor movilidad de personas y productos, mover el futuro y convertir la tecnología en oportunidades de negocio. Estamos muy orgullosos de los grandes pasos que hemos dado... Con este evento, queremos ser ese respaldo y esa mano amiga de todas las empresas que hacen vida en el país", expresó Gerson Gómez, CEO & Founder de Ridery.
Ridery 360: el ecosistema de servicios
La startup venezolana dio a conocer todas las verticales de su negocio y cómo se integran para satisfacer las necesidades de los venezolanos y mejorar la productividad empresarial, sustentadas en sus valores de pasión por Venezuela, espíritu emprendedor y vocación de servicio.
Todos estos servicios están disponibles en la plataforma integral Ridery 360, que ofrece acceso al ecosistema de forma amigable, accesible y escalable:
|Segmento
|Servicios
|Descripción Breve
|Movilidad de Personas
|Ridery Rides, Busi y Ridery Fly
|Viajes urbanos, transporte corporativo y vuelos.
|Logística
|Flety y Envíos Ridery
|Soluciones de fletes y paquetería.
|Food Delivery
|Zupper by Ridery
|Servicio de entrega de comida.
|Data & Ads
|Advertising Ridery
|Plataforma de publicidad segmentada (pantallas en vehículos).
|Emprendimiento
|Emprende con Ridery y Venezuela Mobility Ventures
|Apoyo a nuevos emprendedores e innovación.
|Asistencia
|Panita
|Asistente virtual impulsado por inteligencia artificial.
Testimonios del evento
Los asistentes destacaron el valor de la integración de servicios y la visión de la empresa:
-
Oriana Ortiz, directora de mercadeo de Tracker GPS: "Me sorprendió ver el ecosistema general que hay detrás de Ridery... ver todos los servicios integrados en una plataforma fue recibir aire fresco, porque siento que han entendido las necesidades del mercado venezolano. Y que ahora tengan este medio de publicidad segmentado... es valiosísimo”.
-
Robert Veiga, presidente de Grupo Automotriz Kocars y director del Centro de Emprendimiento de la UNIMET: "Estoy muy contento de sentirme protagonista de estas buenas noticias y tener esta inspiración de quienes creen en el país".
Crecimiento y apuesta por Venezuela
La startup mantiene su fuerte compromiso con el país, donde actualmente cuenta con más de 2.000 empresas activas, 3.5 millones de usuarios y más de 70 mil conductores certificados.
El evento contó con la presencia de marcas aliadas como Aiko Motors, Ron Santa Teresa, Mykonos, Socado, PAN, Minalba, Pepsi, Iselitas y AWS Startups. Ridery reafirma su apuesta por mejorar la movilidad de millones de venezolanos y seguir creciendo en el mercado nacional.
