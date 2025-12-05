Los buscaban por múltiples homicidios y extorsión: mueren tres peligrosos delincuentes durante intervención legal

Suscríbete a nuestros canales

Tres delincuentes, vinculados con actividades criminales de extorsión y homicidio, murieron durante una intervención legal realizada por los organismos de seguridad nacionales en el estado Guárico.

De acuerdo con los reportes del caso, en el operativo participaron funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Las autoridades intervinieron a los criminales en el sector rural Agua Blanca, estado Guárico.

Integraban una banda dediada a la extorsión y homicidio

Tras un enfrentamiento, en el cual fallecieron los tres individuos, se pudo conocer que se trataba de los delincuentes conocidos por los alias de “El 88”, “El Guerrillero” y “El Flaco”, quienes estaban vinculados con graves delitos como homicidios y extorsión.

Según la publicación de Nueva Prensa Digital, el maleante conocido como “El 88” estaba señalado como el autor material del asesinato de un funcionario del CONAS, ocurrido en diciembre de 2024.

Asimismo, se reveló que era un integrante activo de la banda criminal “Tucupido”, la cual era liderada por el fallecido delincuente “Niño José”.

La organización delictiva sería responsable de múltiples enfrentamientos armados en la región llanera.

Disputan el control territorial en Guárico

Por otra parte, “El Guerrillero” y “El Flaco” integraban la banda de “El Fiebre”, la cual estaría relacionada con una serie de homicidios y cobros extorsivos contra comerciantes y ganaderos de la zona.

Según las autoridades, estas bandas aumentaron sus actividades ilícitas en Guárico durante 2025 y disputan el control territorial.

Tras el enfrentamiento, los oficiales incautaron tres pistolas, calibre 9mm, y ocho municiones, elementos que se encuentran bajo resguardo e investigación.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.

