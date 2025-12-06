Conoce la agenda cultural gratuita para este fin de semana en Caracas: desde conciertos a obras de teatro disponibles

Suscríbete a nuestros canales

Con el inicio del mes de diciembre, arrancó la agenda cultural navideña gratuita en la ciudad de Caracas.

A través de sus redes sociales, Eventos Caracas difundió la agenda de actividades gratis y de bajo costo para la familia y los más pequeños de la casa.

¿Cuáles son los eventos en Caracas para este fin de semana?

De acuerdo con la publicación, hay una amplia variedad de eventos para este fin de semana en la ciudad capital, sin embargo, algunos son gratuitos y otros son pagos.

En este sentido, los eventos culturales gratuitos para este fin de semana del 6 y 7 de diciembre son los siguientes:

ExpoColor

Un evento que tendrá lugar en la plaza Miranda de Los Dos Caminos, al lado del centro comercial Millenium.

Estarán trabajando para el público en un horario comprendido de 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, desde este 5 al 7 de diciembre.

3AM Fest

En la plaza Alfredo Sadel, este sábado 6 de diciembre, el evento contará con la presencia de:

Zcar

Flow Morati

Neeus

Elio Leiros

Yarge

Artz B

Zekai

Ansha

Dani Venz

DAFP

Blackstter

Recuerda llevar un juguete nuevo para donar

Carta a Santa

En la avenida principal de Bello Monte, sentido Oeste, a partir de las 10 de la mañana habrán actividades para toda la familia, entre ellas resaltan las siguientes:

Juegos

Pintacaritas

Cotufas

Premios

Sorteo especial

Ambiente musical

Gaitas en vivo

Además disponen de estacionamiento

