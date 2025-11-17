Yango Ride refuerza seguridad con chequeos personalizados

Suscríbete a nuestros canales

Yango Ride, parte de la compañía tecnológica global Yango Group, ha lanzado una importante actualización de seguridad en su aplicación en Venezuela, enfocada en la transparencia y la prevención. La nueva versión introduce listas de verificación de seguridad personalizadas para que los pasajeros monitoreen las medidas implementadas y un nuevo Centro de Seguridad con recursos y recomendaciones antes y durante el trayecto. La actualización se implementará gradualmente para todos los usuarios en las próximas semanas.

Centro de Seguridad: Guía y Preparación Antes de Viajar

El renovado Centro de Seguridad actúa como un 'checklist' previo al viaje, mostrando acciones recomendadas para el pasajero, tales como:

Completar información personal.

Agregar contactos de confianza .

Realizar una verificación con selfie .

Actualizar el correo electrónico.

Si algún paso está pendiente, la aplicación lo marcará, sugiriendo la acción necesaria. El centro también facilita información sobre los estándares de los conductores aliados, cómo actuar en caso de conflicto o accidente, y proporciona acceso directo al botón SOS y al soporte de emergencia en la pantalla principal.

“La seguridad es nuestra máxima prioridad en Yango, y creemos que es esencial no solo implementar medidas y tecnologías robustas, sino también hacerlas visibles y transparentes para cada usuario. Con nuestras nuevas listas de verificación personalizadas, los pasajeros pueden ver exactamente lo que hacemos para protegerlos en cada etapa de su viaje.” – María Eugenia Pereda, Country Manager de Yango Venezuela.

Confirmación de Viaje con Código PIN Obligatorio

Para asegurar que los pasajeros aborden el vehículo correcto, Yango Ride está implementando progresivamente una nueva función: el código PIN de cuatro dígitos.

Generación: Un código único se genera y aparece tanto en la aplicación del pasajero como en la del conductor antes de iniciar el servicio.

Verificación: El pasajero debe comunicar este PIN al conductor para que el viaje pueda comenzar.

Este proceso de verificación ayuda a confirmar la identidad del pasajero y que está ingresando al vehículo correcto, añadiendo una capa extra de seguridad.

Monitoreo Activo Durante el Recorrido

Durante el viaje, el nuevo centro de seguridad muestra el estado de las funciones de protección activas, incluyendo:

Verificación de Identidad del Conductor: Los conductores deben cargar fotos de su licencia y una selfie sosteniéndola, datos que el sistema compara con el perfil. Los conductores sin verificación no pueden aceptar viajes.

Control de Velocidad: La aplicación utiliza GPS para monitorear la velocidad del vehículo, comparándola con los límites de velocidad permitidos.

Control de Estilo de Conducción: El sistema analiza datos del acelerómetro para detectar comportamientos riesgosos como frenadas o aceleraciones bruscas. Tras episodios de riesgo, se envía una alerta al conductor. Las advertencias ignoradas repetidamente pueden resultar en la restricción de su acceso al servicio.

Con más de 25 funciones de seguridad disponibles, Yango Ride subraya su compromiso con la seguridad antes, durante y después del viaje, incluyendo la posibilidad de compartir la ruta y el acceso rápido a números de SOS.

