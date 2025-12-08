Aumento de salario mínimo en EEUU: estados que encabezan los mejores sueldos en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Para este próximo año 2026, Estados Unidos experimentará una actualización significativa en sus salarios mínimos, con incrementos confirmados en 88 jurisdicciones.

Según los datos divulgados por el National Employment Law Project (NELP), estos ajustes buscan aliviar la presión económica que enfrentan millones de trabajadores, en especial los hispanos que continúan lidiando con el costo elevado de bienes y servicios, así lo informó el diario Solo Dinero.

Aumentos que iniciarán el 1 de enero de 2026 en Estados Unidos

La primera fase de incrementos arrancará al comienzo del año. A partir del 1 de enero de 2026, un total de 19 estados y 49 ciudades y condados establecerán nuevas tarifas salariales. Entre los estados incluidos destacan:

California

Nueva York

Washington

Arizona

Colorado

Minnesota

Maryland

Nueva Jersey

A estos ajustes se sumará una segunda fase programada para mediados del nuevo año. Serán 4 estados y 22 localidades los que aplicarán incrementos adicionales basados principalmente en la inflación.

El mecanismo de indexación permite que los sueldos avancen automáticamente conforme suben los precios, lo que se traduce en 26 nuevos incrementos concentrados en zonas donde el costo de vida suele ser más elevado.

El informe de NELP también revela metas salariales clave para finales de 2026:

79 jurisdicciones tendrán salarios mínimos de $15 por hora o más.

57 jurisdicciones alcanzarán o excederán los $17 por hora, incluyendo estados como California, Nueva Jersey, Nueva York y Washington, donde el salario será mayor.

Además, ciudades como San Diego, West Hollywood y Saint Paul aplicarán aumentos semestrales, beneficiando a los trabajadores dos veces al año.

