¿Qué estados subirán el salario mínimo en EEUU en 2026 y cuáles se quedarán atrás? La lista completa sorprende

El salario mínimo en EEUU volverá a mostrar fuertes contrastes en 2026: mientras el salario federal seguirá estancado en US$7.25 por hora, un total de 18 estados implementarán aumentos desde el 1 de enero, la mayoría ajustados por inflación, según un análisis de Newsweek basado en actualizaciones oficiales de cada gobierno estatal.

Los estados que aumentarán el salario mínimo en 2026

Los incrementos aplicarán desde el 1 de enero de 2026, excepto Florida, que lo hará el 30 de septiembre.

Aumentos confirmados:

Arizona: US$15.15 (antes 14.70)

California: US$16.90 (antes 16.50)

Colorado: US$15.16 (antes 14.81)

Connecticut: US$16.94 (antes 16.35)

Hawái: US$16 (antes 14)

Maine: US$15.10 (antes 14.65)

Michigan: US$13.73 (antes 12.48)

Minnesota: US$11.41 (antes 11.13)

Missouri: US$15 (antes 13.75)

Montana: US$10.85 (antes 10.55)

Nueva Jersey: US$15.92 (antes 15.49)

Nueva York: US$16 (antes 15.50)

Ohio: US$11 (antes 10.70)

Rhode Island: US$16 (antes 15)

Vermont: US$14.42 (antes 14.01)

Virginia: US$12.77 (antes 12.41)

Washington: US$17.13 (antes 16.66), uno de los más altos del país.

Incremento fuera del 1 de enero:

Florida: pasará a US$15 por hora el 30 de septiembre.

Aumento diferenciado en Nueva York:

Desde el 1 de enero, los trabajadores de Nueva York, Long Island y Westchester recibirán US$17 por hora, por encima del aumento general del estado.

Los estados que no aumentarán su salario en 2026

El DOL confirmó que estas jurisdicciones continuarán con US$7.25 por hora:

Iowa, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nuevo Hampshire, Oklahoma, Pensilvania, Texas, Utah y Wisconsin.

Además, en Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sur, Tennessee y Wyoming, los salarios estatales son incluso menores, por lo que también se aplica la tarifa federal.

La BLS recordó que, pese a estas cifras, el trabajador a tiempo completo ganó en promedio US$1,196 semanales en 2025, equivalente a US$29.90 por hora en una jornada de 40 horas.

