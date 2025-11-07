¡Aumento confirmado! Así quedan los salarios en California: son los más altos del país

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de California confirmó oficialmente un ajuste en el salario mínimo estatal, fijándolo en $16,50 por hora para todo el territorio.

Esta medida responde directamente a los índices de inflación y al ajuste por el costo de vida (COLA), buscando proteger el poder adquisitivo de los trabajadores según informa El Cronista.

Es importante señalar que, si bien esta es la base estatal, varias de las principales ciudades del estado mantienen sus propias ordenanzas salariales.

En centros urbanos con un costo de vida más elevado, como San Francisco, Los Ángeles y San José, el salario base ya supera los $18 por hora.

Otros incrementos

Las autoridades también anunciaron futuros incrementos salariales. Según la información oficial, el próximo aumento está programado para enero de 2026, cuando el salario mínimo estatal subirá a $16,90 por hora.

Este mecanismo de ajuste automático está ligado por ley a la variación del índice de precios al consumidor.

Con estas cifras, California se mantiene como uno de los líderes en remuneración del salario mínimo en el país, situándose junto a estados como Washington ($16,66), la zona metropolitana de Nueva York ($16,50) y Connecticut ($16,35).



