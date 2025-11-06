¡Tiempo límite! Aprende a crear tu usuario My Social Security antes del 19 de Noviembre: beneficios en línea

Suscríbete a nuestros canales

Si aún no tienes una cuenta en Mi Seguro Social (My Social Security), ahora es el momento para hacerlo. Luego del anuncio del ajuste por costo de vida (COLA) para 2026, la SSA comunicó que comenzará a notificar los nuevos montos de las prestaciones a finales de noviembre de 2025.

Solo quienes tengan una cuenta activa podrán ver su nueva prestación en línea y anticipada. Por ello, establecer tu cuenta antes del 19 de noviembre se convierte en un paso clave para no quedar rezagado y recibir la información más rápido.

¿Cómo crear un usuario en My Social Security de forma sencilla?

Crear la cuenta es un proceso gratuito, sencillo y representa una forma moderna de gestionar tus beneficios sin depender del correo físico. Para comenzar, debes visitar ssa.gov/myaccount y hacer clic en “Create an Account” (Crear una cuenta personal en Mi Seguro Social).

Luego, la SSA te pedirá que elijas entre una cuenta de Login.gov o ID.me, ambas aceptadas por la agencia, para completar la verificación de identidad.

¿Qué información y pasos se necesitan para activar la cuenta?

Durante la creación de tu usuario, deberás proporcionar tu número de Seguro Social, fecha de nacimiento, correo electrónico y un medio para autenticación adicional (como teléfono o documento de identidad).

Una vez verificado, es fundamental activar la opción de “paperless” (sin avisos en papel) para recibir notificaciones electrónicas de inmediato. La SSA menciona que los titulares de cuenta pueden recibir su aviso de COLA en línea semanas antes de que salga por correo.

¿Por qué es tan importante la fecha límite del 19 de noviembre?

Es importante crear la cuenta antes del 19 de noviembre, ya que ese es el plazo para poder ver tu aviso en línea sobre el aumento del beneficio COLA. Si no lo haces antes de esa fecha, la SSA enviará la información por correo en diciembre, lo que puede generar demoras.

Además de estar al tanto del COLA, tu cuenta te da control para: ver tu formulario 1099, cambiar depósito directo, revisar tu historial de beneficios y solicitar documentación oficial desde casa. Con esto, reduces la dependencia de llamadas o visitas a oficinas físicas y mejoras tu seguridad digital.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube