¿Autodeportación en California? El desgarrador adiós de una familia que dejó Long Beach por miedo

El miedo ha logrado lo que años de trabajo duro intentaron evitar: la fractura de una familia con profundas raíces en California.

La familia Burgueño puso fin a su vida en Long Beach para cruzar la frontera por Otay hacia un destino incierto. No hubo agentes de ICE, ni redadas nocturnas; hubo "autodeportación", una decisión tomada bajo la sombra de las políticas migratorias de la administración Trump.

Sonia Burgueño, ciudadana estadounidense, junto a su esposo Francisco y su hijo adolescente, abandonaron el negocio que construyeron durante dos décadas para priorizar algo que, según ellos, el sistema les estaba arrebatando: la dignidad.

"No soy un delincuente": El quiebre emocional de un padre

La decisión de dejarlo todo no fue política, sino visceral. A pesar de no tener antecedentes penales y haber servido a Long Beach con su empresa Franks Landscaping por más de 20 años, Francisco Burgueño comenzó a sentir el peso de la vigilancia constante.

"Llegó a casa llorando y dijo: 'No soy un delincuente. No quiero seguir viviendo así'", relató Sonia entre lágrimas a NBC Los Ángeles.

Para Francisco, la presión psicológica de sentirse observado y seguido en su propia comunidad se volvió insoportable. Su testimonio desde la frontera resume el sentir de miles de familias mixtas en este 2026:

"Vivir con miedo no es vivir en absoluto", sentenció Francisco en español minutos antes de dejar el país.

El costo del adiós: un negocio vendido y una abuela atrás

Los Burgueño no solo empacaron maletas; desmantelaron una vida de éxito. Vendieron su negocio, sacaron a su hijo de la secundaria y Sonia tuvo que despedirse de su madre anciana, quien permanece en EE. UU. como ciudadana.

Destino: Sinaloa, México (ciudad natal de Francisco).

Situación financiera: Han comenzado de nuevo con ahorros mínimos e incertidumbre total, dependiendo de una campaña de recaudación de fondos para reparar una vivienda en México.

La dignidad por encima de la geografía

Sonia Burgueño insiste en que, aunque la decisión es dolorosa, es la única forma de mantener a su familia unida antes de que una deportación forzosa los separara de manera traumática.

"No quería que le quitaran su dignidad. Nuestros clientes eran como familia, pero lo que más importa es que nos mantengamos unidos", afirmó la matriarca.

La familia ve este exilio voluntario como un final amargo, pero también como un nuevo comienzo donde la paz mental sustituya a la paranoia.

“Se puede construir una buena vida en cualquier lugar siempre que lo hagas con amor”, concluyó Sonia antes de cruzar hacia México.

