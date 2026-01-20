Redadas ICE del 19 de enero: dos inmigrantes mueren en centros de detención

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó el fallecimiento de dos ciudadanos extranjeros bajo su custodia en hechos ocurridos en centros de detención de Georgia y Texas según detalló el cuerpo policial en su sitio web.

El primer caso corresponde a Heber Sanchaz Domínguez, un mexicano de 34 años hallado inconsciente en el Centro de Detención Robert A. Deyton apenas seis días después de su arresto por una infracción de tránsito.

El segundo deceso involucra a Víctor Manuel Díaz, nicaragüense de 36 años, quien perdió la vida en el Campamento East Montana en El Paso mientras esperaba su deportación tras recibir una orden de expulsión en ausencia.

Ambos incidentes, ocurridos el pasado 14 de enero, se encuentran bajo una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas, aunque los informes preliminares sugieren presuntos suicidios.

Esta tragedia reaviva el debate sobre las condiciones de salud mental y seguridad en las instalaciones migratorias de Estados Unidos, un tema que resulta importante para las organizaciones de derechos humanos que exigen mayor transparencia.

Sanchaz Domínguez había ingresado al país a finales de 2023, mientras que Díaz fue interceptado originalmente en marzo de 2024; ambos contaban con procesos legales activos antes de sus detenciones definitivas en enero de este año.

La Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE ya notificó a los consulados de México y Nicaragua, así como a las autoridades policiales locales, para coordinar los peritajes forenses.

Estas muertes se suman a una serie de incidentes críticos que ponen bajo la lupa los protocolos de vigilancia y respuesta médica en las cárceles de inmigración durante el inicio de este 2026.

