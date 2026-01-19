¿Peligro en el jardín? Detectan por primera vez el "gusano del mapache" en un perro de Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades sanitarias de California activaron una alerta preventiva tras un hallazgo inusual en el sistema veterinario local.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó la detección de huevos de Baylisascaris, conocido comúnmente como el gusano redondo del mapache, en un perro doméstico del Valle de San Fernando.

Se trata del primer informe formal de este parásito en un perro dentro del condado. Aunque el riesgo para los humanos se considera extremadamente bajo, el hallazgo subraya la necesidad de mantener una higiene rigurosa en hogares donde conviven mascotas y fauna silvestre.

¿Qué es el Baylisascaris y por qué debe importarnos?

Este parásito reside normalmente en los intestinos de los mapaches, quienes son los principales portadores en el entorno urbano de Los Ángeles.

Aunque a los mapaches no los enferma, sus heces pueden albergar millones de huevos que contaminan el suelo y el agua.

El papel de los perros: Los perros pueden ingerir los huevos accidentalmente y convertirse en portadores, excretando el parásito en sus propias heces.

Riesgo humano: Es una infección extremadamente rara (menos de 10 casos en California desde 1993). El contagio ocurre por la ingestión accidental de tierra o materiales contaminados.

Población vulnerable: Los niños pequeños, personas con discapacidades o con el trastorno alimentario pica tienen mayor riesgo debido al hábito de llevarse objetos o manos sucias a la boca.

La clave: El "periodo de seguridad" de 14 días

Un dato fundamental para la tranquilidad de los propietarios de viviendas es que los huevos del gusano del mapache no son infecciosos de inmediato.

Para representar un peligro de contagio, deben permanecer en el ambiente entre dos y cuatro semanas. Esto significa que la limpieza diaria de los excrementos elimina casi por completo el riesgo de infección.

8 pasos para proteger su hogar y a sus mascotas

El Departamento de Salud Pública recomienda estas acciones preventivas para este 2026:

Higiene estricta: Lávese las manos siempre después de trabajar en el jardín, limpiar desechos de mascotas o jugar al aire libre. Limpieza diaria: Recoja las heces de su perro de inmediato. Al hacerlo antes de que pasen 14 días, corta el ciclo de infección. Elimine "letrinas" de mapaches: Estos animales suelen defecar en lugares planos y elevados como techos o terrazas. Limpie estas zonas usando guantes. Corte el suministro de alimento: No deje comida de mascotas afuera, asegure los botes de basura y recoja la fruta caída de los árboles. Pode los árboles: Evite que las ramas toquen el techo de su casa para que los mapaches no tengan acceso a la estructura. Proteja los juegos infantiles: Cubra siempre los areneros de los niños cuando no estén en uso. Supervisión: Evite que los niños pequeños se lleven tierra u objetos del suelo a la boca durante el juego. Control veterinario: Mantenga a sus perros con tratamientos antiparasitarios durante todo el año.

