Comida gratis en California y Texas: dónde puede conseguir alimentos del 19 al 24 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Actualmente, al menos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas, del lunes 19 al sábado 24 de enero.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han organizado un total de 34 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Jornadas con Caridades Católicas con NTFB

Lunes 19 de enero

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 20 de enero

9:30 AM | Biltmore Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | Lakeside Community Church - West Tawakoni, 75474

9:30 AM | St. Michaels Grand Prairie - Grand Prairie, 75052

9:30 AM | Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | St. Paul Parish Center - Richardson, 75080

1:00 PM | Iglesia De Dios Dunamis Greenville - Greenville, 75402

Miércoles 21 de enero

9:30 AM | St. Patrick-Denison - Denison, 75020

9:30 AM | Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224

9:30 AM | Tyler Street Community Service Outreach - Dallas, 75208

9:30 AM | St. Philip - Dallas, 75227

9:30 AM | St. Francis-Lancaster - Lancaster, 75134

1:00 PM | Cornerstone Church in Rowlett - Rowlett, 75088

1:00 PM | Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza -

Honey Grove, 75446

1:00 PM | Amazon Distribution Center - Forney, 75216

1:00 PM | Human Rights Initiative of North Texas - Dallas, 75204

1:00 PM | Cristo Rey - Dallas, 75217

Jueves 22 de enero

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | St. Elizabeth of Hungary - Dallas, 75224

9:30 AM | Portfolio Vinewood Apartments - Dallas, 75211

9:30 AM | Hope Clinic Garland - Garland, 75040

1:00 PM | St. Michael's - McKinney, 75069

1:00 PM | Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203

Viernes 23 de enero

9:30 AM | Strong Arms COGIC - Dallas, 75217

9:30 AM | Vickery Meadow Youth Development Foundation - Dallas, 75231

Sábado 24 de enero

9:30 AM | Christ Embassy - Carrollton, 75006

9:30 AM | St. Ann - Coppell, 75019

9:30 AM | El Shaddai GP - Grand Prairie, 75050

1:00 PM | St. Francis-Frisco - Frisco, 75033

1:00 PM | Wayside Missionary Baptist Church - Seagoville, 75159

1:00 PM | Comforter Christian Center International - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | Iglesia Cristiana La Roca - Dallas, 75216

Alimentos gratis con FIND Food Bank de California

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Martes 20 de enero

En Sky Valley 20905 Hot Springs Rd. Desert Hot Springs. De 4:00 a 5:00 de la tarde.

Miércoles 21 de enero

En Desert Mirage HS 86150 Ave 66th Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Jueves 22 de enero

En P.S. James O. Jessie Desert Highland 480 W. Tram View Palm Springs. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Viernes 23 de enero

En Oasis Elementary 88175 74th Ave Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Sábado 24 de enero

En la Quinta Library (Seniors Only) 78275 Calle Tampico La Quinta. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

Otras opciones para acceder a comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego

Sin embargo, por tratarse de una semana con varios feriados es importante que se comunique directamente y confirme si se realizarán entregas en los días señalados o para conocer los cambios.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube