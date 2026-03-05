Clave para un descanso reparador: esto debe medir tu almohada para que sea efectiva

Suscríbete a nuestros canales

En la actualidad, la búsqueda de una vida saludable se ha convertido en una prioridad para millones de personas que intentan equilibrar sus responsabilidades diarias con el bienestar físico. A menudo, se pone el foco en la alimentación balanceada y la práctica regular de ejercicio, olvidando que existe un tercer pilar fundamental: la calidad del reposo nocturno.

Dormir no es simplemente un estado de inactividad, sino un proceso biológico vital donde el cuerpo se regenera y la mente procesa la información del día. Sin un descanso adecuado, el rendimiento disminuye y el riesgo de sufrir dolencias musculares aumenta significativamente, afectando la vitalidad y el estado de ánimo de manera progresiva en la rutina cotidiana.

Un soporte esencial para la salud de la columna

Según explica el catedrático Carlos Romero, la elección de los elementos que nos acompañan durante la noche no debe tomarse a la ligera, especialmente cuando se trata del apoyo para nuestra cabeza: la almohada.

El experto en fisioterapia señala que no existe un modelo universal que funcione para todos, sino que la pieza ideal es aquella que logra mantener una alineación perfecta entre el cuello y el resto de la espalda. La función principal de este accesorio es rellenar el hueco que queda entre el hombro y el colchón, evitando que la musculatura cervical se mantenga en tensión durante las horas de sueño.

“La altura media óptima ronda los 10 centímetros porque, de este modo, se mantiene la columna vertebral alineada mientras se descansa. Esta medida es especialmente importante en el caso de las personas que duermen boca arriba para mantener la columna cervical en una posición neutral. En cuanto a aquellas que duermen de lado, conviene evitar que la almohada altere el posicionamiento normal de los segmentos vertebrales y estructuras circundantes. Si es demasiado alta, por ejemplo, puede generar una flexión lateral excesiva de cuello, causando dolor”, asegura Romero.

El especialista detalla que la firmeza y la altura son factores determinantes que dependen directamente de la postura en la que cada individuo acostumbra a dormir. Una elección incorrecta puede derivar en problemas comunes como rigidez al despertar, dolores de cabeza o contracturas que limitan el movimiento.

Por ello, la recomendación principal es buscar un material que ofrezca estabilidad pero que, al mismo tiempo, sea lo suficientemente flexible para adaptarse a la fisonomía de cada usuario, garantizando que la columna vertebral permanezca en una posición neutra y relajada.

Para concluir, Romero subraya que invertir tiempo en encontrar el soporte adecuado es, en realidad, una inversión en salud a largo plazo. Al asegurar una postura correcta, no solo se previene el desgaste articular, sino que se facilita un sueño profundo y continuo.

En un mundo donde el cansancio parece ser la norma, entender la importancia técnica de nuestras herramientas de descanso permite transformar cada noche en una verdadera oportunidad de recuperación y energía para el día siguiente.

