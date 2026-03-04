¡Increíble! Este vegetal que usas mucho en tus postres controla el azúcar en la sangre: conoce la ingeniería química

Suscríbete a nuestros canales

El bienestar integral se ha convertido en una de las prioridades más importantes en la sociedad actual. Cada día son más las personas que buscan alternativas naturales y métodos sencillos para mejorar su calidad de vida, entendiendo que el cuerpo funciona como una maquinaria perfecta donde cada pieza cuenta.

La alimentación surge no solo como una necesidad básica, sino como la herramienta más potente para prevenir malestares y potenciar nuestra energía diaria.

Expertos en química y nutrición coinciden en que volver a lo básico y observar lo que nos ofrece la naturaleza puede ser la clave para resolver problemas que a menudo consideramos normales, pero que en realidad son señales de un organismo pidiendo atención.

Foto: Freepik

Un aliado picante para la salud femenina

La ingeniera química Marta León destaca que existen ingredientes comunes en nuestra cocina que poseen propiedades extraordinarias, siendo el jengibre uno de los más destacados.

Según la experta, esta raíz no es solo un condimento aromático, sino un potente regulador capaz de influir positivamente en el sistema hormonal y digestivo de las mujeres. Su capacidad para modular procesos inflamatorios lo convierte en un recurso valioso, especialmente durante el ciclo menstrual, ayudando a reducir molestias de forma natural sin recurrir exclusivamente a fármacos.

La especialista explica que el jengibre actúa como un apoyo para la microbiota, ese conjunto de microorganismos que habitan en nuestro intestino y que tienen una conexión directa con nuestras hormonas. Al mantener este ecosistema equilibrado, el cuerpo puede gestionar mejor el estrés y los cambios metabólicos.

León sugiere que incorporar este alimento de manera habitual, ya sea en infusiones o como parte de las comidas, permite que el organismo reciba la "materia prima" necesaria para repararse a sí mismo.

Además, señala que la salud no debe verse como algo aislado, sino como un conjunto de hábitos donde la alimentación adecuada, el descanso y el respeto por los ritmos naturales del cuerpo trabajan en armonía.

Para la ingeniera, el conocimiento sobre cómo funcionan estos elementos naturales otorga a las mujeres un mayor control sobre su propia vitalidad, transformando ingredientes cotidianos en auténticas medicinas preventivas para el día a día.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube