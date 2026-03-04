Estos son los mejores días para cortarse el cabello en marzo: favorece el crecimiento rápido

Suscríbete a nuestros canales

La frecuencia ideal para cortarse el cabello depende del largo y estilo que se luzca. Por ejemplo, el pelo corto necesita retoques cada 3 o 4 semanas para mantener la forma; las melenas medianas se recomiendan cortarla cada 4 o 6 semanas; mientras que el cabello largo puede cortarse cada 8 o 12 semanas para eliminar las puntas abiertas y mantenerlo sano, refiere la Inteligencia Artificial.

Independientemente del largo que acostumbras usar tu melena, si ya te toca cortarlo, una buena opción es recurrir al calendario lunar, porque con ello, según lo que desees, conseguirás fortalecerlo, sanearlo o favorecer el crecimiento rápido.

¿Cuándo cortarse el cabello en marzo?

La influencer y astróloga Mia Astral comparte que, “la Luna en Virgo que -ocurrirá en marzo- significa nuevas oportunidades, un buen momento para dejar ir el pasado y la ocasión ideal para recibir con los brazos abiertos el comienzo de un ciclo”, comparte La Nación.

Es decir, esta es una buena oportunidad para cambiar la apariencia y probar no solo cambiar el tono del pelo, sino también realizar el corte que antes te daba miedo.

En tal sentido, los días propicios para realizar un corte que favorezca el cuidado y crecimiento del pelo son según la fase de la Luna, entre el 19 y el 24 de marzo.

Para que crezca rápido

Los mejores días para cortarse el cabello si deseas que crezca más fuerte y más rápido, se recomienda aprovechar la fase de la Luna Cuarto creciente que ocurrirá los días 25, 26 y 27 de marzo, comparte la web Clarín.

