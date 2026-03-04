¿Quieres albóndigas jugosas?: Incorpora estos ingredientes para una preparación sencilla, económica y en pocos pasos

Suscríbete a nuestros canales

Comer albóndigas de carne e incluso vegetales resulta bastante común en diferentes gastronomías del mundo. Esta es una preparación culinaria en forma de bolas pequeñas, condimentadas y cocinadas fritas, cocidas o guisadas según los ingredientes que la componen.

Si en casa aman esta preparación, te compartimos el truco que aplica el chef Dani García, el cual fue publicado en la web Cuerpo Mente.

El experto señala que, para que las albóndigas queden jugosas, debes dejarlas reposar en la nevera antes de freírlas, esto es esencial para que no queden secas al cocerse. De igual manera, recomienda incluir entre los ingredientes pan brioche, el cual sustituirá las migas de pan de la preparación tradicional; además de agregar clara de huevo y almendras.

¿Qué necesitas para elaborar albóndigas jugosas?

Ingredientes

- Carne de res picada (500 g)

- Cebolla pochada (96 g)

- Piñones (15 g)

- Leche (76 g)

- Pan brioche (38 g)

- Manzanilla (23 g)

- Clara de huevo (42 g)

Para la salsa

- Cebolla (280 g)

- Tomate en rama (220 g)

- Pimiento verde (110 g)

- Ajo laminado (8 g)

- Almendra tostada (100 g)

- Vino blanco (150 g)

- Azafrán (2 g)

- Caldo de ave (1½ k)

- Pan (39 g)

Preparación

1. Mezclar la carne, la leche, el vino de manzanilla, los piñones y la clara de huevo. Resultará una masa líquida, pero esta es la manera de que al cocerse no quede reseca.

2. Dejar que la masa repose varias horas bien tapada en la nevera, mejor todavía si puede ser un día entero.

3. Tomar porciones de carne, formar las albóndigas y volver a dejarlas 2 horas en la nevera para que cojan cuerpo.

4. Para hacer la salsa, freír el pan y la almendra y retíralos. Luego freír el ajo, la cebolla y el pimiento verde.

5. Agregar el tomate rallado, el vino, la almendra y el pan frito. Dejar cocinar 5 minutos. Verter el caldo y el azafrán ligeramente tostado en el horno. Triturar todo y dale un hervor.

6. Cuando vayas a freír las albóndigas, hazlo en aceite abundante de tal forma que queden cubiertas y a alta temperatura. Así conseguirás que se cierren los poros y no se sequen por un exceso de tiempo cocinándose.

7. Incorporar las albóndigas y cocinar unos 10 minutos. Así cogerán todo el sabor sin quedar secas.

Freepik

